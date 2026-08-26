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Velká investice, velká výzva. Daimler Truck hledá v Chebu přes tisíc lidí

Jitka Dolanská
  15:36
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Daimler Truck testuje prototyp tahače Mercedes-Benz GenH2Truck s palivovými články. Zahájení sériové výroby je plánováno na konec dekády. | foto: Daimler Truck

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Velká očekávání na obou stranách česko-německé hranice vzbuzuje avizovaný příchod společnosti Daimler Truck do chebského průmyslového parku. Češi a Němci se shodují, že nový výrobní závod, jehož spuštění je plánováno na rok 2030, bude mít významný dopad nejen na samotné město, ale také na celý Karlovarský kraj i sousední příhraniční regiony v Německu.

Příchod společnosti přinese nejen příležitosti, ale i výzvy. Zástupci obchodních komor Bavorska a Saska proto už nyní jednají s představiteli Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje o budoucí spolupráci.

„Tou největší výzvou celého projektu bude vzhledem k demografickému vývoji získávání kvalifikovaných pracovníků,“ otevřeně přiznal Florian Rieder z pobočky Průmyslové a obchodní komory v Horní Falci.

Doplnil, že Karlovarský kraj a všechny sousední regiony, jako jsou Horní Falc, Horní Franky či Sasko, by měly tuto velkou investici chápat jako příležitost k dalšímu společnému rozvoji hospodářského a pracovního prostoru a k budování silného regionu.

Žádní agenturní pracovníci a nadprůměrné platy, slibuje Daimler Truck v Chebu

Vzhledem k tomu, že Daimler Truck plánuje v Chebu zaměstnat více než tisíc lidí, kteří by podle předpokladů měli do města přijít i se svými rodinami, mluvilo se o spolupráci s odbornými školami, dostupnosti bydlení a nutném rozvoji dopravní infrastruktury. Je ale třeba přemýšlet i o dostatku lékařů, vzdělávání dětí či o rozvoji služeb a kultury.

„Velká investice se totiž neměří jen počtem nových pracovních míst, ale také tím, jak ovlivní místo, do kterého přichází. Proto chceme být investorovi aktivním partnerem už během přípravy projektu. Můžeme nabídnout konkrétní data z dopadové studie, znalost místního trhu práce i hlas firem, které už v kraji působí. Zároveň chceme pomáhat otevírat témata, která budou pro úspěšné fungování investice klíčová,“ uvedl předseda představenstva karlovarské hospodářské komory Tomáš Linda.

Nový závod v Chebu je součástí strategie Daimler Truck pro reorganizaci výrobní sítě. Rozdělením výrobních objemů v rámci firemní sítě plánuje společnost posílit konkurenceschopnost celého systému.

„Zvyšujeme efektivitu výrobního propojení a tím zároveň zajišťujeme zaměstnanost a tvorbu přidané hodnoty v Německu,“ podotkl vedoucí projektu Daimler Truck AG Dirk Schlicht.

Jak řekl, většina z více než tisíce budoucích zaměstnanců bude působit ve výrobě, zejména v montáži. „Naším cílem je získat kvalifikované pracovníky především z regionu. Proto již jednáme s regionálními odbornými školami o možnostech spolupráce,“ dodal.

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