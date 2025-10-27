Vzdělávání učitelů v Chebu ohroženo, pobočka nemá zajištěné financování

Den před parlamentními volbami vláda premiéra Fialy schválila program na podporu přípravy učitelů druhého stupně a středních škol, zároveň speciálních pedagogů a psychologů. Pedagogickým fakultám zajistí financování studentů, které přijmou navíc, na 12 let dopředu. Vláda ale do plánu nezahrnula pobočku v Chebu, která připravuje učitele 1. stupně. Té tak hrozí, že skončí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Program na podporu přípravy učitelů je pro vysoké školy velkou nadějí, děkan Pedagogické fakulty Západočeské univerzity Pavel Mertlík bude ale nového ministra školství, kterým by měl být Robert Plaga z ANO, přesvědčovat, aby do dlouhodobého programu zahrnul i přípravu učitelů 1. stupně ve strukturálně postiženém Karlovarském kraji.

Tam se totiž úspěšně rozjel vzdělávací program v Chebu a místní školy si ho nemohou vynachválit. Vláda jej ale do 12letého plánu nezahrnula a chebské pobočce Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni hrozí, že skončí.

„Jsem připravený s novým ministrem školství diskutovat. Museli bychom totiž prospěšný program pro přípravu učitelů v Chebu ukončit, protože bychom ho nezaplatili. Teď nás dotuje Karlovarský kraj, ale není možné prosit každoročně hejtmanství, jestli nám dá podporu, potřebujeme dlouhodobou jistotu,“ vysvětlil Mertlík.

Ukončení programu by byl podle děkana velký problém, protože aprobovaných učitelů 1. stupně je ve školách v Karlovarském kraji procentuálně největší nedostatek.

Ministerstvo: Učitelů bude dost

„Ministerstvo 1. stupeň do programu nezahrnulo s argumentem, že se snižuje porodnost, takže za nějaký čas nedostatek učitelů zase tak velký nebude. Ovšem u karlovarského regionu to není pravda, tam je to obrovský problém a je třeba toto regionální specifikum zohledňovat a tomuto kraji opravdu pomoci, jinak na to kraj hodně doplatí,“ líčí Mertlík s připomínkou, že když budeme mít špatně připravené děti od prvního stupně, další úrovně vzdělávacího systému už to nezachrání.

O tom, že Karlovarský kraj potřebuje více aprobovaných učitelů, vypovídají i čísla České školní inspekce. Z národního šetření informatického myšlení neboli práce s informacemi u dětí z pátých ročníků ve školním roce 2023/2024 vyplývá, že Karlovarský kraj je na tom ze všech krajů nejhůř.

V nejhorší ze čtyř kategorií bylo na Karlovarsku 49,1 procenta žáků, zatímco v Praze to bylo jen 13,4 procenta, v Plzeňském kraji pak 31,1 procenta. Jedná se o žáky, kteří chybně řeší i ty nejjednodušší úkoly. V nejvyšší kategorii bylo naopak na Karlovarsku jen 6,7 procenta dětí, v nejlepší Praze 45,1, v Plzni 13,3 procenta. Tito žáci správně řeší i nejkomplikovanější úkoly, stojí v hodnocení.

Nikam nemusejí dojíždět

Po pokračování programu pro učitele v Chebu volají i místní ředitelky. Ředitelka 6. základní školy v Chebu Štěpánka Černá uvedla, že chebská škola je pro místní učitele velmi důležitá. „Spousta škol v našem regionu má velké procento nekvalifikovaných pedagogů. Že přímo v regionu mohou dostudovat, je pro ně výhodné, protože nemusí nikam daleko dojíždět. Navíc je nyní kapacita pedagogické fakulty rozšířená právě o pobočku v Chebu,“ vysvětlila Černá.

Je to podle ní výhodné i pro školy, protože když člověk učí jako nekvalifikovaný, je vidět, že ho to opravdu baví a práci ve školství chce dělat. „Pokud by tito lidé museli dojíždět, bylo by to pro ně podstatně náročnější časově i finančně. Bylo by skvělé, kdyby fakulta věděla, že v Chebu může třeba deset let v klidu fungovat a nemusela se každoročně doprošovat o peníze na provoz,“ doplnila ředitelka.

Ředitelka Základní a mateřské školy Okružní Aš Jiřina Červenková je přesvědčená o tom, že zvyšování kvalifikace učitelů by mělo být pro ministerstvo školství prioritou.

„Pokud tato škola v Chebu skončí, bude to pro Aš velká škoda. A dopředu říkám, že dopad na kvalifikovanost učitelů v celém regionu bude rovněž velký. My tuto možnost využíváme hodně. Aktuálně máme v závěrečném ročníku dvě učitelky, jedna studuje prvním rokem a další se rozhodují, že by příští rok také začaly. Samozřejmě by mohly dojíždět třeba do Plzně, ale to by bylo komplikované, jsou to mámy od dětí,“ přiblížila Červenková.

Varyáda září novotou. Obchoďák opravovali za provozu, pracovalo se i v noci

Varyáda září novotou. Obchoďák opravovali za provozu, pracovalo se i v noci

Bulváry široké jako městské ulice a k tomu přehršel obchodů a restaurací. Tak vypadá po rekonstrukci karlovarské obchodní centrum Varyáda. Jeho úprava trvala téměř dva roky a majitele vyšla na více...

