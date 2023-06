Dvě sestry z Chebu pomáhají svým projektem Pečujeme srdcem lidem v nouzi

„Oba spolky budou fungovat souběžně vedle sebe. V centru Pečujeme srdcem se ale budeme věnovat mnohem širší cílové skupině, než jsou samoživitelé. Například úplným rodinám, které v současnosti potřebují stále častěji akutní pomoc, jednotlivcům či seniorům,“ uvedla Věra Luhanová.

Podle jejích slov v současnosti mají stále častěji potíže i běžné rodiny, které si dříve možnost, že by se mohly dostat do problémů, vůbec nepřipouštěly. Jenže k tomu někdy stačí úplná maličkost.

„Třeba aby v rodině někdo onemocněl nebo se přihodila jiná zásadní událost, a najednou se to celé veze. Právě tady, v té první fázi, můžeme zapůsobit a rychle pomoci. Často totiž včasná pomoc bývá nejúčinnější,“ uvedla Věra Luhanová.

Lidé si mohou pomoci navzájem

Po zkušenostech, které spolu se sestrou v sociální práci nasbírala, si nemyslí, že by další podpora měla být pro každého jen tak, úplně zadarmo. „Člověk, který žádá o další pomoc, by měl vynaložit sám nějakou aktivitu a nějak si tu pomoc zasloužit. Nějak se o ni sám přičinit. Právě na této filozofii jsme založili naše centrum pomoci Pečujeme srdcem,“ vysvětlila Věra Luhanová.

„Řekly jsme si, že by se lidé v nouzi nemuseli spoléhat jen na pomoc zvenčí. Mohli by si klidně pomoci navzájem. K tomu by je mohl motivovat náš projekt Srdce ze skříně, který přejde z Nádechu do nového centra pomoci s námi. Dá se říct, že je takovým počátečním projektem našeho nového spolku,“ doplnila ji Petra Zábranová.

Vysvětlila, že v rámci jejich projektu se věci, které jsou pro někoho nepotřebné, dostanou k lidem, u kterých ještě poslouží. Nejprve se ale objeví ve skříni, kde si je lze za pár korun koupit. Díky skříni tak vše, co do centra lidé přinesou, pomáhá hned několikrát. Nejprve dárcům, kteří mají dobrý pocit z toho, že jejich věci neskončí na skládce.

Věnují mnoho času druhým

Poté pomohou lidem, kteří oblečení, hračky či knížky potřebují, ale za běžnou cenu si je koupit nemohou. A pomůže i výtěžek. Ten v plné výši putuje na transparentní účty lidem, kteří se potýkají například se zdravotními problémy a potřebují nákladné rehabilitace nebo pomůcky.

„To je další rozměr toho projektu. Když se nad tím zamyslím, tak tahle skříň nabízí pomocnou ruku spoustě lidí a to má podle nás obrovský smysl. Pořádáme i setkání lidí, kterým skříň pomáhá a kteří se do té doby třeba vůbec neznali. To je takový velmi příjemný bonus,“ uvedla Věra Luhanová.

Obě sestry věnují mnoho volného času druhým. Přináší jim to radost. „A možnost setkávat se s novými lidmi, kteří se leckdy zapojují do našich aktivit. S každým projektem se zde potkávají noví lidé. Nejen klienti, ale i dobrovolníci, kteří chtějí pomáhat. Každé setkání nás obohacuje a nabíjí do další práce. To je taková přidaná hodnota toho, co děláme,“ doplnila Věra Luhanová.