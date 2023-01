Stará skříň chebského centra Nádech schraňuje pomoc pro lidi v nouzi

„Lidé stále chtějí pomáhat, ale struktura té pomoci se mění. S tím se musíme naučit pracovat,“ hlásí Petra Zábranová, zakladatelka chebské pobočky centra pomoci samoživitelům Nádech.

Připomíná, že například před loňskými Vánocemi dostal chebský Nádech od sponzora nabídku, že uhradí nákup pro vánoční pečení. Jedna z klientek centra se úkolu ujala a napekla cukroví nejen pro své děti, ale i pro několik seniorů a dalších rodin, kteří tu možnost neměli.

Letos však podobná nabídka nepřišla. Podle Petry Zábranové je důvod zřejmý. Ceny. Lidé byli zřejmě rádi, že mohli nakoupit pro svou rodinu. Mnozí také před Vánoci nevěděli, jak bude pokračovat zdražování v novém roce a připravovali se na další růst.

„Nemohu říct, že by dárci nebyli štědří. To v žádném případě. Ale podoba jejich pomoci se proměnila. Zdražování se podepsalo na dobročinnosti tak, že lidé už spíše než finanční dary věnují to, co sami neupotřebí. Hodně máme třeba dětského oblečení a hraček. Lidé nabízejí nábytek i nádobí. Ale co se týče potravinové či peněžité pomoci, tak té rapidně ubylo,“ potvrzuje Zábranová.

Stará skříň opět našla využití

Pro spolek to znamená, že se musí naučit, jak takové dary co nejlépe využít. „Přemýšlíme, že se předměty, které nám lidé věnovali, pokusíme zpeněžit. Výtěžek pak poslouží lidem s konkrétními příběhy. A budeme vděční městu Cheb, pokud nám pomůže dotací zaplatit nájmy pro sklad nábytku a šatník. Pro rodiny, které bojují o každou korunu, je to významná pomoc,“ uvedla.

Petra spolu se svojí sestrou Věrou, která v Nádechu také působí, proto vymyslely projekt nazvaný Srdce z nádechové skříně. Stará skříň, jeden z darů, který Nádech v minulosti obdržel, bude schraňovat věci, které si lidé přes sociální sítě v Nádechu koupí a následně si je budou moci vyzvednout v chebské Karlově ulici, kde spolek sídlí.

„My jsme tu skříň vlastníma rukama zrenovovaly a natřely. Vlastně jsme jí tím pomohly, aby nabrala druhý dech. A teď nám bude pomáhat ona. V průběhu letošního roku představíme každý měsíc jeden životní příběh. Za každým se ukrývá někdo, kdo potřebuje naši pomoc,“ uvedla Petra Zábranová.

Projekt pomůže i osmileté Nele

„Celý měsíc si lidé mohou vybírat z nádechové skříně hračky, knihy nebo třeba oblečení od našich milých dárců a platbu za vybrané věci zaslat rovnou na transparentní účet, uvedený u daného příběhu,“ popisuje Petra Zábranová s tím, že prvním, komu bude skříň pomáhat, bude osmiletá Nela.

Ta se narodila zdravá, ale krátce po narození se u ní objevila novorozenecká žloutenka s vysokými hodnotami a následně dětská mozková obrna. Nela je v péči prarodičů, kteří svou péčí z ležící dívenky vypiplali hyperaktivní osmiletou slečnu, která se snaží chodit. Bez speciálních pomůcek a rehabilitací, které pojišťovna nehradí, to ale nedokáže.

Kromě Nely pomáhají lidé z Nádechu i dalším dětem, které se perou s postižením, rodičům samoživitelům, seniorům i lidem bez domova. Teď se navíc zapojili do Tříkrálové sbírky. Nejen, že budou obcházet domácnosti a koledovat, ale společně se zpěvačkou Zuzanou Pejsarovou zpívali při včerejším slavnostním zahájení sbírky na chebském náměstí Krále Jiřího koledy.

„Chceme také společně organizovat bleší trhy, na nichž si sami lidé budou moci prodat, koupit nebo vyměnit své věci za to, co právě potřebují. Máme v plánu řadu akcí pro děti i dospělé, chceme obnovit projekt Saténové ruce, v jehož rámci jsme si chodili povídat do domovů pro seniory a při tom osamělým babičkám a dědečkům natírali ruce zvláčňujícím krémem,“ dodává Petra Zábranová.