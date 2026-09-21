Krušné hory patří turistům, začal jejich tradiční evropský festival Eurorando

Vše se točí kolem Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, který byl v roce 2019 zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Za pomoci programu organizátoři představují historii a příběhy obou stran česko-německé hranice a podporují tak přeshraniční spolupráci.
Návštěvníci si mohou vybrat z takřka šesti desítek různých tras. Dvě desítky povedou českým pohraničím, pětadvacet německým a dvanáct tras bude přeshraničních. Některé bude možné absolvovat s průvodcem.
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Program pamatuje i na celodenní autobusové výlety, návštěvy historických měst, dolů, štol, technických památek a vyhlídek. Nebudou chybět sportovní aktivity nebo jízdy historickou železnicí. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty, výstavy, přednášky a trhy s regionálními produkty.
„Festival je příležitostí k představení Krušných hor i regionu lidem z celé Evropy. Ukazuje nádhernou přírodu, společnou česko-saskou historii, památky UNESCO, místní tradice a gastronomii. Zároveň pomůže zviditelnit Česko v zahraničí jako skvělý cíl pro aktivní dovolenou. Naše země nabízí milovníkům pěší turistiky opravdu výjimečné podmínky,“ uvedla ředitelka České centrály cestovního ruchu - CzechTourism Tereza Hofmanová.
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Festival vyvrcholí v sobotu 26. září, kdy bude na bývalé hranici mezi Božím Darem a Oberwiesenthalem odhaleno Kamenné srdce Evropy. Památeční mohyla vznikne z kamenů, které účastníci přivezou ze svých domovských zemí.
Následovat bude přeshraniční průvod a slavnostní zakončení Euroranda. Program se uskuteční také v dalších městech, v Česku konkrétně v Loučné pod Klínovcem a Jáchymově. V Německu pak v Johanngeorgenstadtu a Breitenbrunnu.
Festival Eurorando je největším turistickým festivalem v Evropě. U nás se konal naposledy v roce 2006, kdy do jižních Čech přijely asi čtyři tisícovky návštěvníků.