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Krušné hory patří turistům, začal jejich tradiční evropský festival Eurorando

Jitka Dolanská
  13:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

Letošní evropský festival pěší turistiky Eurorando zamířil do Krušných hor. Koná se jednou za pět let mimo hlavní sezónu a připomíná tak trochu turistickou olympiádu. Akce se obvykle účastní tři až pět tisíc lidí z celé Evropy. Letos poprvé se uskuteční přeshraničně. Hlavními centry festivalu jsou v týdnu od 20. do 27. září český Boží Dar a německý Kurort Oberwiesenthal.

Vše se točí kolem Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, který byl v roce 2019 zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Za pomoci programu organizátoři představují historii a příběhy obou stran česko-německé hranice a podporují tak přeshraniční spolupráci.

Návštěvníci si mohou vybrat z takřka šesti desítek různých tras. Dvě desítky povedou českým pohraničím, pětadvacet německým a dvanáct tras bude přeshraničních. Některé bude možné absolvovat s průvodcem.

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Program pamatuje i na celodenní autobusové výlety, návštěvy historických měst, dolů, štol, technických památek a vyhlídek. Nebudou chybět sportovní aktivity nebo jízdy historickou železnicí. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty, výstavy, přednášky a trhy s regionálními produkty.

„Festival je příležitostí k představení Krušných hor i regionu lidem z celé Evropy. Ukazuje nádhernou přírodu, společnou česko-saskou historii, památky UNESCO, místní tradice a gastronomii. Zároveň pomůže zviditelnit Česko v zahraničí jako skvělý cíl pro aktivní dovolenou. Naše země nabízí milovníkům pěší turistiky opravdu výjimečné podmínky,“ uvedla ředitelka České centrály cestovního ruchu - CzechTourism Tereza Hofmanová.

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Festival vyvrcholí v sobotu 26. září, kdy bude na bývalé hranici mezi Božím Darem a Oberwiesenthalem odhaleno Kamenné srdce Evropy. Památeční mohyla vznikne z kamenů, které účastníci přivezou ze svých domovských zemí.

Následovat bude přeshraniční průvod a slavnostní zakončení Euroranda. Program se uskuteční také v dalších městech, v Česku konkrétně v Loučné pod Klínovcem a Jáchymově. V Německu pak v Johanngeorgenstadtu a Breitenbrunnu.

Festival Eurorando je největším turistickým festivalem v Evropě. U nás se konal naposledy v roce 2006, kdy do jižních Čech přijely asi čtyři tisícovky návštěvníků.

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