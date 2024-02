Aš chystá projekt na podporu rodin, nabídne systém slev a různých výhod

Jeho podstatou je vytvoření systému slev a nejrůznějších výhod, který mohou využívat registrované rodiny s dětmi do osmnácti let. Projekt funguje na podobném principu jako Senior pasy. Ty jsou však určeny pouze lidem nad pětapadesát let.

„Cílem Rodinných pasů je ulevit rodinným rozpočtům při nákupech a aktivním trávení volného času. Díky projektu může registrovaná rodina čerpat řadu slev. Využít je může na společných výletech, při běžných nákupech či návštěvách kulturních a sportovních akcí,“ vysvětluje radní města Kamila Černá.

Projekt v současnosti funguje v krajích Jihomoravském, Olomouckém, Pardubickém, Královéhradeckém, Ústeckém, Jihočeském a v kraji Vysočina. Připojilo se také město Kroměříž. V Karlovarském kraji je Aš zatím první vlaštovkou, která o zapojení uvažuje.

V Aši i jinde v republice

„Výhodou projektu je, že necílí jen na daný region, ale rodiny mají možnost zvýhodněné služby využívat i jinde v republice. Například když do Aše přijede registrovaná rodina z Moravy, v zapojeném hotelu získá levnější ubytování a stravování, se slevou může využít sportoviště, vstupy na akce i průvodcovské služby,“ uvedla Černá.

Podotkla, že s tím se pojí i propagace ašského regionu všude v oblastech, kde projekt funguje. „Slevovou kartu by mohly využívat i rodiny z Aše. Například pro levnější vstup do bazénu, na nákupy u zapojených obchodníků nebo při cestách po republice. Černá nyní vede jednání s poskytovatelem licence pro službu Rodinné pasy.

Zajímá ji, za jakých podmínek se bude moci město do systému připojit. „Pokud to bude pro nás nevýhodné, uděláme si podobnou službu, ale jen pro Aš. Chci oslovit příspěvkové organizace města a domluvit s nimi podrobnosti. Jakmile se dozvím, jak dopadla jednání o licenci, obrátím se s konkrétními informacemi i na místní podnikatele,“ podotkla.

Nabídka pro běžné rodiny

„Je jasné, že nabídka služeb není v Aši taková, jako třeba v Brně, ale troufám si říct, že spousta místních podnikatelů bude chtít nějakým způsobem projekt podpořit,“ naznačuje další kroky Černá. Míní, že služba by mohla být zajímavá i pro města v okolí. Věří proto, že se postupně rozšíří za hranice Ašska.

„Mám dojem, že rodinám s dětmi hodně dlužíme. Staráme se o seniory, o ohrožené děti, o rodiny s problémy a lidi v tísni. Ale pro běžnou klasickou rodinu nemáme nic, co bychom jí nabídli,“ zdůvodňuje Kamila Černá, proč se zaměřuje tímto směrem. Pomoci by mohl i Family Point, jenž má v budoucnu vzniknout v ašské městské knihovně.

„Tady by mohlo vzniknout kontaktní místo pro matky s malými dětmi. Mohly by se tu scházet, v plánu jsou i pravidelné akce. Právě na Family Point bychom chtěli navázat službu Rodinné pasy. A protože na Ašsko v poslední době míří lidé z vnitrozemí, mohou být Rodinné pasy pobídkou pro rozvoj cestovního ruchu,“ dodala Kamila Černá.