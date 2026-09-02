Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Boheminium zůstává v Mariánských Lázních, radnice se dohodla s majiteli

Jitka Dolanská
  14:40
Emma Sklenářová na procházce s miniaturními koníky u modelu zámku Hluboká.

Emma Sklenářová na procházce s miniaturními koníky u modelu zámku Hluboká. | foto: Park miniatur Boheminium

Miniaturpark Boheminium v Mariánských Lázních. Hlavní brána s pokladnou.
Park miniatur Boheminium v Mariánských Lázních se zaměří na milovníky dobrého...
Park miniatur Boheminium v Mariánských Lázních láká na první letošní novinku....
Park miniatur Boheminium v Mariánských Lázních nově zdobí kutnohorský chrám...
16 fotografií
Park miniatur Boheminium se po bezmála třech letech dohodl s Mariánskými Lázněmi na prodloužení nájmu městského areálu o dalších třicet let. Dosavadní smlouva končí v roce 2030 a majitelé opakovaně avizovali, že pokud se s městem nedomluví, přestěhují park jinam. Takový scénář se ale podařilo odvrátit.

„Podepsali jsme dodatek smlouvy o prodloužení nájemního vztahu do roku 2056. Společnost Boheminium má vždy 12 měsíců před vypršením možnost odstoupení od smlouvy, takže je tam pouze jednostranná opce. Pokud tak neučiní, nájem areálu pokračuje,“ uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík.

Mariánské Lázně možná přijdou o park miniatur, problémem je smlouva

Park Boheminium bude platit městu nájem 300 tisíc korun plus DPH, ve smlouvě je i inflační doložka. Zároveň se ale park musí postarat o veškeré náležitosti, které se týkají chodu, investic a rozvoje areálu.

„Je tam podmínka investic do parku, a to dva miliony korun ročně. Je úplně jedno, zda společnost investuje tyto peníze najednou, nebo postupně každý rok. Rada města bude jen dostávat přehled prací a příprav, protože pozemky i budova nadále zůstávají v majetku města,“ dodal Hurajčík.

Emma Sklenářová na procházce s miniaturními koníky u modelu zámku Hluboká.
Miniaturpark Boheminium v Mariánských Lázních. Hlavní brána s pokladnou.
Park miniatur Boheminium v Mariánských Lázních se zaměří na milovníky dobrého jídla.
Park miniatur Boheminium v Mariánských Lázních láká na první letošní novinku. Je to model baziliky sv. Petra a Pavla, jejíž originál stojí na pražském Vyšehradě.
16 fotografií

Majitelé parku Jiří Sádlo a Tomáš Slifka plánují jako první zmodernizovat hlavní budovu, která není v dobrém stavu. Vybudovat chtějí i nový vstupní prostor s pokladnami a prodejnou suvenýrů. Uvažují i o novém oplocení areálu. Ročně park s miniaturami navštíví zhruba 120 tisíc lidí.

V době, kdy budoucnost Boheminia v Mariánských Lázních visela na vlásku, zvažovaly Karlovy Vary možnost, že by se turistické lákadlo přestěhovalo do krajského města.

28. září 2018
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Muž znásilňoval dívenku, matka jí držela ruce. Prý zlobila. U soudu to s dvojicí nehnulo

Premium
Krajský soud v Plzni potrestal dvojici z Karlovarska za dlouhodobé týrání a...

Bití dětí rukama, vařečkou nebo páskem hlava nehlava kvůli drobnostem. Zavírání do sklepa, trápení hladem. Minimálně dvě dívky, když navštěvovaly základní školu, čelily opakovanému znásilňování. Tyto...

Tragédie dvou mladých lidí, osmnáctiletý šofér smrtelně zranil dvacetiletou chodkyni

Tragické nehoda se stala v ulici Stará Kysibelská v Karlových Varech.

Policisté hledají svědky tragické nehody, která se v sobotu odpoledne stala v Karlových Varech. V ulici Stará Kysibelská srazil teprve osmnáctiletý řidič na přechodu pro chodce o dva roky starší...

Vzrostlé jilmy už zdobí plzeňské náměstí, proměna jde do finále. Spor s památkáři trvá

Město Plzeň dokončuje 1. etapu rekonstrukce náměstí Republiky. Ta zahrnula...

Sázením vzrostlých jilmů ve čtvrtek dopoledne vrcholila úprava západní strany náměstí Republiky v Plzni. Změna má vytvořit lepší podmínky pro pobyt na náměstí, zásadně zklidnit provoz uzavřením...

Lázně Kyselka získaly za projekt první místo. Teď hledají peníze na záchranu

Kyselka v roce 2014

Vrátit život souboru devíti historických budov bývalého lázeňského areálu v Kyselce na Karlovarsku, zachovat mimořádnou památkovou hodnotu staveb a vytvořit moderní lázeňský areál zaměřený na zdraví...

Na Karlovarsku vypadlo z okna domu malé dítě, utrpělo těžká zranění

ilustrační snímek

Neštěstí se stalo v sobotu odpoledne v Ostrově na Karlovarsku, kde z okna domu vypadlo malé dítě. Utrpělo těžká zranění. Případem se zabývá policie.

Boheminium zůstává v Mariánských Lázních, radnice se dohodla s majiteli

Emma Sklenářová na procházce s miniaturními koníky u modelu zámku Hluboká.

Park miniatur Boheminium se po bezmála třech letech dohodl s Mariánskými Lázněmi na prodloužení nájmu městského areálu o dalších třicet let. Dosavadní smlouva končí v roce 2030 a majitelé opakovaně...

2. září 2026  14:40

Silničáři opravují dálniční mosty na D6 u Sokolova. Omezení potrvají do října

ilustrační snímek

S částečným omezením provozu musejí počítat motoristé na dálnici D6 u sjezdu na Sokolov. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opravuje mosty, které se klenou nad silnicí spojující Loket se Sokolovem....

2. září 2026  11:54

Muž si zval domů prostitutku, s parťačkou ho postupně okradla o 350 tisíc

ilustrační snímek

Hned třikrát řádila v bytě pětašedesátiletého muže z Chebu dvojice zlodějek. Mladší, dvacetiletou, si muž sjednal jako poskytovatelku sexuálních služeb. Zatímco se v koupelně chystal na postelové...

2. září 2026  9:10

Tragédie dvou mladých lidí, osmnáctiletý šofér smrtelně zranil dvacetiletou chodkyni

Tragické nehoda se stala v ulici Stará Kysibelská v Karlových Varech.

Policisté hledají svědky tragické nehody, která se v sobotu odpoledne stala v Karlových Varech. V ulici Stará Kysibelská srazil teprve osmnáctiletý řidič na přechodu pro chodce o dva roky starší...

1. září 2026  13:11

Ve Varech začali vyučovat dva staronové obory, pomůže i Moser a porcelánka Thun

Sklářský mistr Zdeněk Drobný

Desítka studentů začíná dnes navštěvovat první ročník učebních oborů Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla a Výrobce a dekoratér keramiky na Střední uměleckoprůmyslové škole keramické a sklářské v...

1. září 2026  11:45

Zemřel tu sochař Jaroslav Šlezinger. Rudá věž smrti připomíná utrpení vězňů

Prohlídka Rudé věži smrti, významné památky zapsané v UNESCO (13. září 2019)

Rudá věž smrti. Takové jméno dali vysoké stavbě z červených cihel v ostrovské části Vykmanov sami vězni, kteří tu v nelidských podmínkách dřeli. Bez jakýchkoli ochranných pomůcek drtili a prosévali...

1. září 2026  10:18

Řidička se za zatáčkou srazila s autem v protisměru, nadýchala přes 4 promile

Škoda Fabia, kterou řídila silně opilá osmatřicetiletá žena.

Namol opilá žena bourala v neděli dopoledne na silnici mezi Kynšperkem nad Ohří a Březovou na Sokolovsku. Poté, co projela zatáčku, vjela do protisměru a střetla se s dalším vozem.

31. srpna 2026  15:09

Místo lávky přes trať roste v Chebu nový most. Stavba uzavřela Dyleňskou ulici

Lávka v Chebu (26. srpna 2026)

Omezení pro řidiče a změny v dopravě přinesla stavba nového, takzvaného přesýpaného mostu přes železniční trať mezi Chebem a Schirndingem. Ten vzniká na místě takzvané Červené lávky. Kvůli stavbě je...

31. srpna 2026  14:10

Na Karlovarsku vypadlo z okna domu malé dítě, utrpělo těžká zranění

ilustrační snímek

Neštěstí se stalo v sobotu odpoledne v Ostrově na Karlovarsku, kde z okna domu vypadlo malé dítě. Utrpělo těžká zranění. Případem se zabývá policie.

31. srpna 2026  9:19

Lázně Kyselka získaly za projekt první místo. Teď hledají peníze na záchranu

Kyselka v roce 2014

Vrátit život souboru devíti historických budov bývalého lázeňského areálu v Kyselce na Karlovarsku, zachovat mimořádnou památkovou hodnotu staveb a vytvořit moderní lázeňský areál zaměřený na zdraví...

30. srpna 2026  7:20

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Místo vlaků cyklisté a pěší. Nová cyklostezka spojuje Hranice s německým Adorfem

Pěšky, na kole nebo na inline bruslích. Nevyužívaná železniční trať z českých...

Staré železniční pražce, nálety, popadané stromy. Tak ještě nedávno vypadala léta nevyužívaná trať z českých Hranic do německého Adorfu. To už však neplatí. Na starém železničním náspu vyrostla nová...

29. srpna 2026  8:58

Policie odložila požár, při kterém uhynuli pastevečtí psi. Žháře nenašla

Kotce v soukromé chovatelské stanici ve Žluticích na Karlovarsku začaly hořet vloni 19. srpna v noci. Uhynulo v nich pět fen.

Kriminalisté odložili případ požáru chovné stanice ve Žluticích na Karlovarsku, při kterém uhynulo pět pasteveckých psů. Nepodařilo se najít pachatele.

28. srpna 2026  11:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.