Už zbývá jen pár kilometrů. Stavba páteřní cyklostezky Ohře vrcholí

Na financování se podílí Karlovarský kraj, město Cheb, evropské dotace a Státní fond dopravní infrastruktury.
Trasa cyklostezky povede z chebské Americké ulice směrem na Myslivnu mimo zastavěné území přes lokality Podhoří a Tůně až ke křižovatce před obcí Pomezí nad Ohří. Cyklostezka bude asfaltová a obousměrná.
Od silničního provozu ji oddělí metr široký zelený pás. Dostavba cyklostezky je možná díky velkorysé šíři bývalé komunikace první třídy směrem na hranice, kterou v roce 1993 nahradila přeložka severního obchvatu Chebu.
„Na silnici II/606, bývalé ‚jedničce‘ na hraniční přechod, zůstane pro automobily zachován komfortní průjezd v šířce 3,5 metru pro každý směr,“ uvedl ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jiří Šlachta.
Nová cyklostezka nabídne moderní infrastrukturu pro cyklisty, chodce i rekreační návštěvníky. Projekt zahrnuje i úpravu stávající silnice, která se zúží, a vytvoří tak prostor pro nový dopravní koridor. Cyklostezku doplní odpočinková místa s lavičkami a altánem, kde nebudou chybět stojany na kola a informační tabule.
Součástí stavby jsou také nové autobusové zastávky s městským mobiliářem, parkovací pás pro 42 vozidel u Podhoří, nový vjezd do autokempu či zahrádkářské kolonie. Úpravou projdou i navazující křižovatky, sjezdy a lesní cesty podél přehrady Skalka.
„V problematickém úseku nad opěrnou zdí, kde bylo třeba zpevnit podloží, bude cyklostezka zúžena na přibližně 2,1 metru, zajištěna svodidlem a doplněna o gabionovou opěrnou stěnu s bezpečnostním zábradlím,“ řekl za zhotovitelskou firmu MI Roads její oblastní ředitel Pavel Kout.
Spojení s městem Cheb vítá i Pomezí nad Ohří. Tamní starosta Radek Tlačil připomněl, že o dostavbu chybějícího úseku cyklostezky se obec snažila mnoho let. „Po jeho dokončení bude propojen téměř celý Karlovarský kraj od německých hranic až k Šemnici na Karlovarsku. V září navíc otevřeme nově dokončený úsek cyklostezky z Pomezí do německé oblasti Smrčiny,“ dodal.
Během podzimu by měl kraj dostavět také cyklostezku u Dalovic. Ke kompletnímu propojení páteřní cyklostezky Ohře od česko-německých hranic na hranice s Ústeckým krajem bude chybět už jen část od Šemnice ke Stráži nad Ohří. Na těchto zhruba 30 kilometrech musí nyní cyklisté jezdit po silnicích.