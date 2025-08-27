Už zbývá jen pár kilometrů. Stavba páteřní cyklostezky Ohře vrcholí

Cyklostezka Ohře se rozroste z Chebu do Pomezí nad Ohří. Stavba úseku o délce 4,5 kilometru za téměř 53 milionů korun právě začala. Práce potrvají do prosince 2026, silničáři zároveň opraví i silnici. Jde o jeden z posledních úseků cyklostezky podél Ohře v Karlovarském kraji.
Usazením základního kamene začala ve středu stavba jednoho z posledních chybějících úseků cyklostezky Ohře z Chebu do Pomezí nad Ohří. (27. srpna 2025) | foto: MAFRA

Na financování se podílí Karlovarský kraj, město Cheb, evropské dotace a Státní fond dopravní infrastruktury.

Trasa cyklostezky povede z chebské Americké ulice směrem na Myslivnu mimo zastavěné území přes lokality Podhoří a Tůně až ke křižovatce před obcí Pomezí nad Ohří. Cyklostezka bude asfaltová a obousměrná.

Od silničního provozu ji oddělí metr široký zelený pás. Dostavba cyklostezky je možná díky velkorysé šíři bývalé komunikace první třídy směrem na hranice, kterou v roce 1993 nahradila přeložka severního obchvatu Chebu.

Protne celý kraj. Cyklostezka Ohře bude delší o desítky kilometrů

„Na silnici II/606, bývalé ‚jedničce‘ na hraniční přechod, zůstane pro automobily zachován komfortní průjezd v šířce 3,5 metru pro každý směr,“ uvedl ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jiří Šlachta.

Nová cyklostezka nabídne moderní infrastrukturu pro cyklisty, chodce i rekreační návštěvníky. Projekt zahrnuje i úpravu stávající silnice, která se zúží, a vytvoří tak prostor pro nový dopravní koridor. Cyklostezku doplní odpočinková místa s lavičkami a altánem, kde nebudou chybět stojany na kola a informační tabule.

Součástí stavby jsou také nové autobusové zastávky s městským mobiliářem, parkovací pás pro 42 vozidel u Podhoří, nový vjezd do autokempu či zahrádkářské kolonie. Úpravou projdou i navazující křižovatky, sjezdy a lesní cesty podél přehrady Skalka.

„V problematickém úseku nad opěrnou zdí, kde bylo třeba zpevnit podloží, bude cyklostezka zúžena na přibližně 2,1 metru, zajištěna svodidlem a doplněna o gabionovou opěrnou stěnu s bezpečnostním zábradlím,“ řekl za zhotovitelskou firmu MI Roads její oblastní ředitel Pavel Kout.

Na cyklostezce se klene nový most. Její dokončení se ale protahuje a prodražuje

Spojení s městem Cheb vítá i Pomezí nad Ohří. Tamní starosta Radek Tlačil připomněl, že o dostavbu chybějícího úseku cyklostezky se obec snažila mnoho let. „Po jeho dokončení bude propojen téměř celý Karlovarský kraj od německých hranic až k Šemnici na Karlovarsku. V září navíc otevřeme nově dokončený úsek cyklostezky z Pomezí do německé oblasti Smrčiny,“ dodal.

Během podzimu by měl kraj dostavět také cyklostezku u Dalovic. Ke kompletnímu propojení páteřní cyklostezky Ohře od česko-německých hranic na hranice s Ústeckým krajem bude chybět už jen část od Šemnice ke Stráži nad Ohří. Na těchto zhruba 30 kilometrech musí nyní cyklisté jezdit po silnicích.

