Karlovy Vary se dohadují kvůli pobočkám, chtějí směnit hlavní poštu za jinou

V Karlových Varech by měla zbýt hlavní pošta a pobočky ve Staré Roli a Doubí. Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové ale narážejí na neústupnost České pošty v otázce zachování hlavní pobočky v centru. „Budovu chce pošta prodat, ale úřad v ní zachovat jako věcné břemeno pro budoucího vlastníka,“ naznačila primátorka jádro problému.

Jenomže právě hlavní poštu by město rádo podle rovnice kus za kus vyměnilo za pobočku v horních Drahovicích. Obyvatelé této hustě zalidněné části města by totiž podle návrhu České pošty přišli o obě doposud fungující pobočky.

„Ta v horních Drahovicích je přitom hojně využívaná, o čemž svědčí počet transakcí. Navíc je v blízkosti pobočky domov s pečovatelskou službou,“ vysvětlila důvod, který magistrát vede k návrhu směny primátorka.

Ve hře je hlavní pošta v centru

Na situaci v Drahovicích poukázal v souvislosti s chystaným zrušením obou poboček i hejtman kraje Petr Kulhánek, který s Českou poštou rovněž jedná. A Karlovy Vary jsou hlavním bodem zájmu hejtmana. Také podle něj má hlavní pošta své limity.

„Je u ní složité parkování, problematická je i bezbariérovost přístupu do objektu,“ naznačil Kulhánek. Se stejnými argumenty ohledně hlavní pošty operuje i město. Navíc chce navrhnout i druhou směnu. Doubí za Rybáře.

„Pobočka v Rybářích je dostupná a zrekonstruovaná,“ doplnila Pfeffer Ferklová s tím, že potřeby lidí v Doubí by mohla uspokojit Pošta Partner, o jejíž zřízení usiluje provozovatel Tesca. Primátorku čeká další jednání s představiteli České pošty v příštím týdnu.

Pobočky na sídlišti se město nevzdá

Poštu Partner, respektive Poštu Partner plus, zmínil hejtman Petr Kulhánek i v souvislosti s dalšími městy. Tato možnost je k jednání v Mariánských Lázních či v Sokolově. Tam má zmizet pobočka pošty na sídlišti Michal. Tady ale žije skoro polovina obyvatel Sokolova. Velkou část přitom podle starosty Petra Kubise tvoří senioři.

„Nesouhlasíme s rušením pobočky, ale pokud k tomu už tedy má dojít, tak ať nám pošta budovu pošty 5 bezúplatně převede a pojďme se bavit o možnostech realizace Pošty Partner,“ konstatoval sokolovský starosta.

Starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík je ovšem k alternativě v podobě Pošty Partner plus skeptický. Pro město totiž znamená nemalé náklady. „Pro nás by to znamenalo zafinancovat vybavení pobočky i proškolení personálu a povinnost platit 30 tisíc korun měsíčně za licenci,“ řekl Hurajčík.