Mladí Češi a Němci spolu mluví hybridním jazykem

Jedním z nich je například TEXTORY, který se v uplynulém týdnu konal v Plesné.

„Divadelní síť Čechy Bavorsko nabízí mladým lidem prostor, kde se mohou zabývat jazykem, kulturou i minulostí příhraniční oblasti. Kromě toho, že se vše překládá, je možné si porozumět prostřednictvím hravého hybridního jazyka čojč. Ten vznikl jako složenina slov česky a deutsch, tedy čojč. A obsahuje směsicí českých a německých slov a dokonce i slova kombinovaná. Například slova danke a děkuju vytvoří složeninu dankuju,“ říká Michaela Čermáková z organizace Čojč.

Doplňuje, že v projektu TEXTORY mladí Češi a Němci společně tvořili v Plesné, kde dříve textilní průmysl jen kvetl. Dnes tu však zůstaly jen prázdné továrny, a tak se mladí lidé budou zamýšlet nad proměnami textilního průmyslu a nad tím, jaký to má vliv na dnešní generaci.

„Vzhledem k tomu, že letošním tématem je textil a příběhy oblečení, museli jsme nakousnout i další témata. Těmi jsou cesta oblečení, tedy náklady potřebné k výrobě textilu, konkurenceschopnost a odliv zakázek z Plesné do míst na druhé straně světa. Zajímala nás také udržitelnost módy a textilu. Nad tím jsme hodně diskutovali,“ upřesňuje česká vedoucí plesenského projektu Drahoslava Hauserová.

Divadelní procházka městem

Podle jejích slov mladí lidé vedle návštěv opuštěných továren mluvili s místními lidmi, diskutovali s pamětníky i bývalými zaměstnanci textilek. „Nasákli jsme to do sebe jako houba a všechny informace zpracovali do divadelních scén, které jsme přenesli na různá místa v Plesné. Následně jsme těmi lokalitami diváky provedli. Byla to vlastně taková divadelní procházka po městě. Pozvali jsme na ni všechny, kteří chtěli přijít a měli v tu dobu čas,“ konstatuje Hauserová a vyzdvihuje, že v Plesné se všichni účastníci projektu cítili skvěle.

„Měli jsme pocit, že jsme tu vítaní. Nechyběly ani perfektní zpětné vazby. Lidé se zajímali, ptali a byli zvědaví, jak s tím vším umělecky naložíme,“ dodává Hauserová o projektu.

Týden ve Valči

Další mezinárodní projekt nazvaný TY WOLLE začal o víkendu. Tentokrát českoněmecká skupina společně stráví týden na biostatku ve Valči. Účastníci si na vlastní kůži vyzkoušejí, jak žijí lidé, kteří se v dnešní moderní době živí chovem ovcí, a jak vypadá všední den na farmě.

Budou mít příležitost na vlastní kůži poznat proces od chovu ovce až ke zpracování vlny, vyzkouší si barvení i česání rouna a u večerních táboráků se naučí plést. Zážitky budou účastníci mezi sebou sdílet a pomocí divadelních aktivit a her zpracovávat do závěrečného českoněmeckého představení.

Železná opona jinak

Třetí letošní projekt nazvaný Oponentní opona se bude konat v září. Mladí lidé od 14 do 26 let budou během putování po obou stranách hranice zkoumat tematiku železné opony.

Kulturní síť Čojč má za svou více než sedmnáctiletou existenci na svém kontě desítky úspěšných divadelních projektů. Je držitelem prestižního ocenění Bürgerkulturpreis 2012. Jedním z hlavních cílů je posouvat formální a obsahové hranice divadelních i jazykových možností.

To potvrzuje i její motto: Mit divadlem theater hýbat grenzen hranicemi. Projekty se konají každý rok v českoněmeckém pohraničí, konkrétně v Bavorsku a v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji.