Petice zabrala, karlovarští radní couvají ze záměru zrušit oblíbenou minizoo

Minizoo v karlovarské čtvrti Stará Role se měla na konci roku přestěhovat do Domu dětí a mládeže na Čankovské. Nakonec provoz Centra zvířat bude pokračovat. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Provoz centra chtělo město ukončit a jeho aktivity přesunout do jiných prostor kvůli rostoucím provozním nákladům a propadu příspěvků na mzdy nepedagogických pracovníků. Většina zvířat z tamní minizoo se po novém roce měla přestěhovat do Domu dětí a mládeže.

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy škrtlo dotační tituly na podporu nepedagogických pracovníků v podobných zařízeních. Kraj tak přišel o pět a půl milionu korun, v případě Centra zvířat to činí devět set tisíc,“ vysvětlil ve středu náměstek primátorky Miroslav Vaněk.

Letos tento propad město sanovalo ze svého rozpočtu. „Lepší už to ale nebude, dotační tituly se nevrátí. Rozhodli jsme proto, že minizoo nemá v tomto ohledu budoucnost,“ doplnil.

Ve čtvrtek je nicméně vše jinak. Jak připustila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, radní záměr ukončení provozu centra přehodnotili i s ohledem na reakce veřejnosti. „Věřím, že současná vlna zájmu o Centrum zvířat se pozitivně odrazí v jeho návštěvnosti, která momentálně není příliš vysoká,“ podotkla Ferklová.

Kritici rozhodnutí karlovarské radnice poukazovali na skutečnost, že Centrum zvířat má ve městě letitou tradici. „Je hojně využíváno k volnočasovým aktivitám, jsou zde pořádány akce pro školy, školky a širokou veřejnost. Jiné takové místo v Karlových Varech není,“ stojí v petici za zachování provozu centra.

S posledním tvrzením ovšem Miroslav Vaněk nesouhlasí. „Máme dostatek jiných podobných zařízení, kde se děti mohou dostat do kontaktu se zvířaty. Ať už je to Svatý Linhart či farma Kozodoj. Navíc chystáme enviromentální centrum v hájence nad KV Arenou, které chceme programově propojit s nedalekým Světem záchranářů,“ podotkl.

Objekt zůstane městu, vyvrací fámy Vaněk

Podle náměstka karlovarské primátorky Martina Duška tak nyní existuje reálná šance, že provoz centra v současné podobě bude zachován minimálně do doby, než bude zmíněné centrum environmentální výchovy v tuhnické hájence hotové.

Za zachování centra se otevřeným dopisem představitelům města postavila i Erika Jelínková. „Zrušte toto špatné rozhodnutí a napravte škody, které jste již napáchali,“ vyzývala představitele města.

Karlovy Vary získaly objekt ve Staré Roli před řadou let. Do částečné opravy objektu město investovalo více než šest milionů korun. „Podepisuji, protože nesouhlasím se zrušením Centra zvířat jen kvůli tomu, že má někdo z magistrátu nebo jejich kamarádíčků zálusk na barák s pěkným pozemkem za pár korun,“ zaznělo v diskuzi pod peticí. Toto tvrzení považuje Miroslav Vaněk za fámu. „Je to naprostý nesmysl. Objekt stoprocentně zůstane v majetku města,“ ujistil.

Magistrát se tedy nyní pokusí zajistit vícezdrojové financování provozu. Dotace bude hledat i ve spolupráci s Karlovarským krajem. „Obrátíme se také na podnikatelské subjekty v regionu, které by mohly na aktivity a provoz zařízení rovněž přispívat. A samozřejmě budeme muset najít finance i v rozpočtu města, což nebude snadné,“ konstatovala primátorka.

Prostory Centra zvířat v Rolavské ulici ve Staré Roli slouží pro expozice živočichů, mezi kterými převládají terarijní a akvarijní zvířata a ptáci, ve venkovní expozici jsou převážně zástupci domácí fauny. Pro enviromentální výchovu ho využívají mateřské a základní školy. Přírodovědný kroužek zde navštěvuje přibližně třicet dětí.