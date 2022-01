V dodávkách tepla se radnice dál chtějí spoléhat na centrální zásobování

„Hlavním záměrem spolupráce definované memorandem je ubezpečit koncové uživatele, že dodávka tepla bude zajištěna i nadále a nedojde k rozpadu systému centrálního zásobování teplem,“ uvedl náměstek primátorky Karlových Varů Tomáš Trtek.

Cílem je podle něj jistota, že si nebudou muset zajišťovat vlastní zdroj tepla. „Stejně tak je memorandum ubezpečením směrem k producentům a servisním organizacím, že mohou investovat nemalé finanční prostředky do nových technologií a nových zdrojů tepla, například i zpracování odpadů, stejně jako hledání efektivity celého systému,“ doplnil Trtek.

Před rozhodnutím, zda se i nadále spoléhat na centrální zásobování, nebo vystavět vlastní kotelnu, stáli například v Nové Roli.

„Zastupitelstvo rozhodlo, že se budeme chovat ekologicky a dál se spolehneme na teplo od dodavatele. Vybudovat kotelnu přímo za paneláky by bylo neúnosné, navíc Evropská unie avizuje, že plyn jako topné médium nebude do budoucna vhodný,“ konstatovala starostka Nové Role Jitka Pokorná.

K tomuto rozhodnutí na novorolské radnici přistoupili i přesto, že pro město to bude znamenat velké investice do rekonstrukce přivaděče. „Náklady jsou takřka stejné, jako kdybychom chtěli vybudovat vlastní zdroj tepla. Ale takto máme jistotu dodavatele,“ vysvětlila starostka.

Obdobně to vidí i starosta Chodova Patrik Pizinger. „S centrálním zásobováním počítá naše energetická koncepce. Budovat vlastní zdroj by bylo neperspektivní a složité,“ řekl starosta s tím, že tuto otázku v Chodově řešili před několika lety. Město se tak podle něj do budoucna soustředí na modernizaci rozvodů tak, aby se co nejvíce snížily ztráty.

Jistota cenově dostupného tepla

Smyslem podpisu memoranda je podle Davida Najvara, místopředsedy představenstva Sokolovské uhelné, garantovat stabilní a ekonomicky únosné dodávky tepla konečným odběratelům.

„Naše společnost zdroji disponuje. Zatím uhelnými, do budoucna i plynovými. Pracujeme ovšem i na nových technologiích výroby tepla, jako je využití komunálního odpadu či vodíku,“ naznačil Najvar.

„Memorandum je závazkem i pro Sokolovskou uhelnou. Ta bude nadále upravovat zdrojovou část celého systému centrálního zásobování,“ uvedl předseda představenstva Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl.

Znamená to podle něj velké investice nejen do stávajících, ale především do nových zdrojů tepla produkovaného společností. „Po technické stránce je možné odejít od uhlí už nyní, otázkou ovšem je ekonomičnost tohoto kroku. A budování dalších zdrojů je otázkou více let,“ doplnil Pöpperl.