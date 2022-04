Terea chybovala při nákupu plynu, Cheb za to platí drahým teplem

Skokově a téměř čtyřnásobně oproti minulému roku zdražilo v Chebu teplo vyráběné společností Terea. Tu vlastní město napůl s německou firmou Gelsenwasser AG. Důvodem bylo prudké zvýšení cen plynu. Zatímco loni stálo teplo v Chebu 539 korun za gigajoule, v průběhu prvních měsíců roku zdražilo až na 2 255 korun.

„Společnost Terea vyrábí teplo dominantně ze zemního plynu. A když zdražuje plyn, musí zdražit i teplo. Zatím poslední pokles ceny této komodity umožnil cenu tepla korigovat směrem dolů alespoň na 1 661 korun za gigajoule. Tuto cenu by měli odběratelé začít platit od května,“ vysvětloval chebský starosta Antonín Jalovec situaci kolem cen.

Uvedl rovněž, že pokud v následujícím období na trhu klesnou ceny plynu, je možné, že dojde k další korekci cen účtovaných Tereou za teplo a teplou vodu.

Bez zisku a dividend

Město se rovněž s německým spoluvlastníkem dohodlo na dalších opatřeních. Společnost nevyplatí dividendy za loňský rok a finanční plán na letošek upraví, aby nevykázala žádný zisk.

„Rovněž zastupitelstvo, ať na návrh koalice nebo opozice, přišlo s dalšími opatřeními. K těm patří především možnost sanovat cenu tepla z nerozděleného zisku společnosti z minulých let a také jednat s německým spoluvlastníkem o tom, že bychom zapojili i vlastní prostředky,“ uvedl Jalovec.

Jenže obě tyto možnosti mají podle starosty svá rizika. „Společnost je vzhledem k vysokým cenám plynu a dosud nízkým zálohám odběratelů ve špatné finanční kondici a už si musela vzít úvěr. Nerozdělený zisk z minulých let je rezervou společnosti pro případ mimořádných situací. Kdybychom ale rezervy zapojili příliš rychle a vyčerpali je, mohlo by dojít k ohrožení finanční stability společnosti,“ poznamenal Jalovec.

Také zapojení peněz města a německého spolumajitele firmy, pokud by k tomu dal vůbec souhlas, by podle něj řešilo problém pouze části obyvatel na úkor těch, kteří nejsou připojeni na teplo od společnosti Terea. Právě město Cheb, které je největším odběratelem tepla, patří k organizacím, kterých se zdražení dotklo nejvíce.

Problém rodin i radnice

„Terea vytápí školy, školky, radnici, divadlo či sportovní areály. Už před zdražením jsme do rozpočtu Terey odváděli nějakých 15 až 20 milionů korun ročně. Teď to kvůli navýšení bude samozřejmě o desítky milionů korun víc a náš rozpočet to silně zatíží,“ predikoval starosta. Připomněl rovněž, že Terea má při tvorbě cen poměrně svázané ruce.

„Ač to často lidé nevědí, cena je poměrně přísně regulovaná. Smí se do ní započítat pouze náklady plus relativně nízký zisk, navíc všechny ceny jsou průběžně sledovány Energetickým regulačním úřadem. Pokud by se někdo dopustil prohřešku, následují za to obrovské sankce.“

Podle opozičních zastupitelů jsou za současnou situaci odpovědni lidé ve vedení firmy Terea i samotného města. Zástupcům radnice vytýkali zejména to, že údajně přišli na zasedání zastupitelstva nepřipraveni.

Změny ve vedení

„Čekali jsme návrh nějakého smysluplného řešení, ale nebyla ochota,“ uvedla například opoziční zastupitelka Gabriela Dostálová. Její kolega Jan Vrba doplnil, že problém s teplem vznikl už před více jak čtyřmi měsíci, tedy dříve, než vypukla válka na Ukrajině.

„Vedení města se ale smířilo s navýšením cen a tuto skutečnost pouze oznámilo obyvatelům Chebu s tím, že problém nelze řešit,“ řekl.

Podle Jalovce město přiznává, že na straně vedení společnosti Terea došlo loni při nákupu plynu na letošní rok k pochybení, za které zodpovídá německý jednatel Steffen Zagermann.

Množství plynu potřebné k vyrábění tepla a teplé vody totiž bylo zasmluvněno pouze z jedné čtvrtiny. Zbytek musela společnost nakoupit za tržní, a tedy vysoké ceny. Došlo ale i k dalším pochybením, a zástupci města proto dostali pověření navrhnout na nejbližší valné hromadě odvolání Zagermanna.

Terea rovněž vytápí objekty a celé sídliště v některých okolních obcích. Například v Aši, kde rovněž dojde ke zlevnění, ovšem ne tak výraznému. Důvodem jsou horší podmínky při dodávkách tepla a teplé vody.

Podle ašského starosty Dalibora Blažka město v rámci své nové energetické koncepce plánuje u vytipovaných objektů v dohledné době přejít na vytápění tepelnými čerpadly. Vysoké ceny tepla vyráběného z plynu by mohly plány na odpojení uspíšit.