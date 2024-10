Na hradní věž v Lokti se vrátily časové kapsle, budou čekat na své objevení

Dvě časové kapsle se vrátily do tubusů ve špičce věže hradu v Lokti na Sokolovsku. V takzvané makovici tak schránky znovu čekají na to, až je objeví lidé, možná za několik set let. Jejich uložení předcházel počátkem září nález původních časových schránek, které na své objevení ve špici věže čekaly od počátku 90. let minulého století. Věž je vydala při aktuálně prováděné rekonstrukci jejích krovů a střechy.