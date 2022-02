Už se jen usadit. Čápi mají luxusní hnízdo na střeše třebeňské školy

„Tady na střeše školky bylo hnízdo snad dvacet let. Čápi tu hnízdili a vyváděli mladé,“ vzpomíná třiasedmdesátiletý Jaroslav Krejča, který má v obci na starosti zeleň a údržbu.

„Jenže pak se opravovala střecha a bylo nutné zvýšit komín. Tak se hnízdo sneslo a po opravách vrátilo zpět nahoru. Jenže jej při tom posunuli o kus dál. Až tam, co jsou hromosvody. A to byl kámen úrazu. Od té doby tu čáp nezahnízdil. Je to, myslím, nějakých osm let,“ popisuje Jaroslav Krejča situaci.

Podle jeho mínění ptákům vadí hromosvody, a to nejen při snášení materiálu, ale i při samotných přistávacích manévrech. Rovněž deska, připravená na vrcholu konstrukce pro výstavbu hnízda, čápům zřejmě nevyhovovala. Když už se jim podařilo nějaké větvičky přinést, nedržely pohromadě a z hladkého povrchu přepadávaly na střechu.

„Jak jsem je tak pozoroval, čáp vždycky přiletěl, vyhodnotil situaci a zas odletěl,“ dodává.

Podle tamního starosty Karla Mikoláše je zřejmé, že Třebeň patří k luxusním čapím adresám. O lokalitu má každý rok zájem řada majestátních ptáků.

„Například loni jich tu bylo šest. Lítali a kroužili tu, posadili se na střechu, ale hnízdo je nezajímalo. Nezůstal tu žádný. Proto jsme se ve spolupráci se Záchrannou stanicí pro živočichy Soos rozhodli, že celou konstrukci i se základem ze silnějších propletených větví připevněných k podkladové desce vrátíme na místo, kde původně byla a kde na ni byli čápi zvyklí. A chtěli jsme to udělat včas, tedy ještě před tím, než se ptáci vrátí z teplých krajin,“ vysvětluje starosta.

Ten se netajil přáním, aby se tentokrát Třebeňští svých čápů dočkali. „Ono to vypadá moc pěkně, čáp na hnízdě. Musíme tedy doufat, že to letos vyjde,“ říká a zdola alespoň pohledem jistí partu na střeše, která se snaží konstrukci k hřebenu pevně přišroubovat.

S plánem přesunout hnízdo na příhodnější místo pomáhali obci i lidé z nedaleké Záchranné stanice Soos. „Jsem velmi rád, že se celá akce dostala do finále. Musím poděkovat obci Třebeň, která se v tom velmi angažovala. Velký kus zásluh mají i někteří místní lidé, kterým není příroda lhostejná a s nimiž i naše stanice navázala spolupráci. Teď už nezbývá než doufat, že hnízdo, které bylo v minulosti kvůli rekonstrukci komína přesunuto na zřejmě nevhodnou pozici, se podaří umístit tak, aby čápy lákalo natolik, aby tu zahnízdili a vyvedli rodinu,“ vyjadřuje přání vedoucí záchranné stanice Zdeněk Soukup.

Podle jeho slov je navíc okolí Třebeně pro čápy takřka ideální lokalitou. „Představuje pro ně doslova prostřený stůl. Vyrostly tu rybníčky a mokřady, které poskytnou čápům potravu, a navíc obec podporuje zemědělce, kteří na polích hospodaří tradičním ekologickým způsobem. Já sám, když se na takové pole podívám, vidím spoustu života. Poletují tu ptáci, bzučí hmyz. Oproti místům, kde se masivně používá chemie, je to obrovský rozdíl,“ dodává Zdeněk Soukup.