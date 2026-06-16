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Další čapí mládě na Chebsku přišlo o poraněnou nohu, dostane protézu

Jitka Dolanská
  9:52
Mladého čápa s poraněnou nohou přijala v pondělí do péče Záchranná stanice pro volně žijící živočichy při rezervaci Soos u Františkových Lázní. Na netypické chování mláděte na hnízdě upozornili pozorovatelé hnízda na františkolázeňské Slatině.
Poraněné mládě sundali z komína profesionální hasiči z Chebu. (15. června 2026)

Poraněné mládě sundali z komína profesionální hasiči z Chebu. (15. června 2026) | foto: Národní přírodní rezervace a stanice pro záchranu živočichů Soos

Poraněné mládě sundali z komína profesionální hasiči z Chebu. (15. června 2026)
Poraněné mládě sundali z komína profesionální hasiči z Chebu. (15. června 2026)
Poraněné mládě sundali z komína profesionální hasiči z Chebu. Ti při zásahu...
Kvůli počínající gangréně museli veterináři čapímu mláděti amputovat nohu. (15....
5 fotografií

„Když jsem se o tom dozvěděla, bylo hned jasné, že tohle nebude nic dobrého. Mladý čáp se opravdu velmi špatně pohyboval. Předpokládala jsem, že má zamotanou nohu do nějakého provázku nebo vlasce. I takové věci rodiče občas v přírodě najdou a na hnízdo přinesou,“ uvedla vedoucí záchranné stanice Markéta Hrušková.

Pro mládě v nesnázích se na špatně přístupný komín vydali chebští profesionální hasiči. Těm se podařilo mládě z hnízda snést. Naplnil se nejhorší scénář. Ošklivě zlomená noha. S infekcí a počínající gangrénou.

Chebský čáp dostane už pátou protézu, záchranná stanice mu hledá domov

„Čápík byl odvezen okamžitě na operační sál k našemu panu doktorovi. Děkujeme moc ordinaci H+VET za ošetření. Nožička ale musela být amputována,“ popsala Hrušková s tím, že mládě se aktuálně zotavuje po zákroku, vzhledem k infekci ale vyhráno nemá.

Pokud ji překoná, čeká jej adaptace na nové prostředí a nutná manipulace, kterou bude muset vzhledem ke svému hendikepu od ošetřovatelů strpět. Také jej čeká nasazení umělé náhrady amputované nožky, jež zajistí, aby se svalstvo a kosti trupu vyvíjely rovnoměrně.

Poraněné mládě sundali z komína profesionální hasiči z Chebu. (15. června 2026)
Poraněné mládě sundali z komína profesionální hasiči z Chebu. (15. června 2026)
Poraněné mládě sundali z komína profesionální hasiči z Chebu. (15. června 2026)
Poraněné mládě sundali z komína profesionální hasiči z Chebu. Ti při zásahu využili i výškovou techniku. (15. června 2026)
5 fotografií

Pro záchrannou stanici je to už druhé mládě s fatálním poraněním nohy, o které se stará. Před pěti lety se do vlasce na hnízdě zamotalo mládě na komíně v Chebu tak silně, že mu část nohy ještě na hnízdě odumřela. Mladý čáp, jemuž místní přezdívají Chebáček, následně zůstal v péči záchranné stanice a po dobu růstu nosil protézu vytištěnou na 3D tiskárně. Tu pro něj vyrobil podle návrhu veterináře Matyáš Michl.

Teď se pro čápa staví nová prostorná voliéra. Složili se mu na ni lidé, pomohl Karlovarský kraj.

Čapí hnízdo na komíně hrozilo zřícením, s jeho úpravou pomohl obří jeřáb

„Bude čtyři metry vysoká, stejně široká a osm metrů dlouhá. Čáp, kterému lidé říkají Chebáček, protože se vylíhl na komíně uprostřed Chebu, tu bude mít veškeré zázemí i prostor, kde by se mohl schovat, pokud bude potřeboval klid. Zem vysypeme pískem. Zjistili jsme, že mu na chůzi vyhovuje mnohem líp, než trávník. A protože už nenosí protézu a může se tedy namočit, plánujeme mu do voliéry umístit i bazének, který bude možné lehce udržovat,“ popsala Hrušková.

V novém domově by měl mít k dispozici i vyvýšené hnízdo, podobné, jaké si čápi staví na komínech nebo sloupech. „Chtěli bychom mu udělat nějaké fešácké, ale uvidíme, jak nám půjde vyplétání. Na rozdíl od čápů s pletením hnízd nemáme žádnou zkušenost. Ale třeba si Chebáček své obydlí sám dotvoří. Stavební materiál mu do voliéry nanosíme,“ doplnila Hrušková.

15. října 2021
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