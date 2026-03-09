Hendikepovaný čáp se dočká lepšího domova, lidé se složili na novou voliéru

Jitka Dolanská
  14:59
Hendikepovaný čáp, který před pěti lety na hnízdě v Chebu přišel o část nohy, už nebude muset žít v malém výběhu záchranné stanice u Františkových Lázní. Dostane nový domov. Na ten se mu složili lidé, pomohl Karlovarský kraj. Nová prostorná voliéra se začne stavět co nevidět.
Čáp se učil chodit s protézou, dnes už ji nepotřebuje. | foto: Stanice pro záchranu živočichů Soos

„Bude čtyři metry vysoká, stejně široká a osm metrů dlouhá. Čáp, kterému lidé říkají Chebáček, protože se vylíhl na komíně uprostřed Chebu, tu bude mít veškeré zázemí i prostor, kde by se mohl schovat, pokud bude potřeboval klid. Zem vysypeme pískem. Zjistili jsme, že mu na chůzi vyhovuje mnohem líp, než trávník. A protože už nenosí protézu a může se tedy namočit, plánujeme mu do voliéry umístit i bazének, který bude možné lehce udržovat,“ popsala novinky vedoucí záchranné stanice Markéta Hrušková.

V novém domově by měl mít k dispozici i vyvýšené hnízdo, podobné, jaké si čápi staví na komínech nebo sloupech. „Chtěli bychom mu udělat nějaké fešácké, ale uvidíme, jak nám půjde vyplétání. Na rozdíl od čápů s pletením hnízd nemáme žádnou zkušenost. Ale třeba si Chebáček své obydlí sám dotvoří. Stavební materiál mu do voliéry nanosíme,“ řekla Hrušková.

Novou voliéru mohl čáp dostat i díky tomu, že už se nějaký čas pohybuje bez protézy. Ta pro něj byla zásadní v období růstu, kdy hrozilo, že by se kostra a svalstvo vyvíjely nerovnoměrně. Jenže zvířecí záchranáři si nedávno všimli, že když ho nechali chvíli chodit bez protézy, pták viditelně pookřál.

„Je spokojenější, uvolněný a lépe prospívá. Po konzultaci s veterinářem jsme se proto rozhodli mu protézu už nenasazovat,“ vysvětlila Hrušková.

Podle jejích slov je voliéra už vyrobená, teď se musí počkat, až země vyschne a na místo bude moct zajet technika. Stanice za ni zaplatí přibližně čtvrt milionu korun. Částkou 100 tisíc korun přispěl Karlovarský kraj, zbytek se povedlo shromáždit na transparentním účtu, který stanice založila poté, co hendikepovaného čápa převzala do péče.

Chebáček se pral s nepřízní osudu už od samotného vylíhnutí. Kolem nohy se mu ovinul provázek, který rodiče přinesli do hnízda jako stavební materiál. Ten ho držel na místě, a při krmení jej tak oproti ostatním sourozencům velmi znevýhodňoval. Motouz se mu časem obtočil kolem nohy tak silně, že končetinu zaškrtil. Následně pařátek i část nohy odumřely.

O tom, že čápě není v pořádku, věděli pozorovatelé hnízda už dávno předtím, než z komína při prvním pokusu o let spadlo. Dlouho zůstávalo v hnízdě ležet, a když se konečně postavilo, bylo na první pohled vidět, že dřív vstát prostě nemohlo. Část nohy mu chyběla.

Poté, co se mládě konečně odhodlalo k prvnímu letu, tvrdě dopadlo na asfalt pod komínem. Následná prohlídka ukázala, že mladý čáp nebyl v dobré kondici. Kromě devastujícího zranění nohy trpěl podvýživou, dehydratací a jeho peří bylo plné parazitů.

Boj o život mladý čáp vyhrál, k nebi se však už nevznese. Skončil v záchranné stanici u přírodní rezervace Soos. Stal se jedním z prvních zvířat, která získala protézu vytištěnou na 3D tiskárně. Navrhl a vyrobil ji student ostrovské průmyslovky Matyáš Michl.

15. října 2021
