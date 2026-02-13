Čapí sezona začala o týden dříve, na komín v Chebu dosedla Slávka

Jitka Dolanská
  15:53
Do Česka se vracejí čápi. Jako jeden z prvních dosedl na svůj komín v centru Chebu čáp ve čtvrtek 12. února. Dostal jméno podle kalendáře, tedy Slávka. Je to o týden dřív než vloni.
V loňském roce přiletěla samička čápa bílého 19. února. Podle mapy na webu birdlife.cz lidé pozorovali čápa i na komíně v Klatovech. Vzhledem k tomu, že zde ptáci byli vidět i v prosinci, pravděpodobně na zdejším komíně čapí dvojice přezimovala.

Časné přílety souvisejí podle odborníků s tím, že čápi už nelétají do Afriky. Chladné měsíce roku mnozí přečkávají na jihu Evropy, kde hledají potravu na skládkách.

Jak uvedla Monika Dohnalová, která čápy v Chebu řadu let sleduje, předloni přiletěla do Chebu samička 17. února, sameček se k ní připojil 28. února. Podobný trend je možné vysledovat až do roku 2017, přičemž v roce 2020 se v Chebu čáp objevil dokonce už 10. února. V dřívějších letech ale čápi přilétali vesměs až v březnu.

Létání je tak snadné. Mládě čápa se na obloze poprvé připojilo ke své rodině

Na ptačí celebrity netrpělivě čekají obdivovatelé majestátních ptáků z širokého okolí. Čapí dvojici mohou pozorovat prostřednictvím městské webkamery, zkušenosti a informace si vyměňují na facebookových stránkách Chebští čápi.

Vedle času příletu se tu dozvědí spoustu dalších informací. Například kdy ptáci zahnízdili či kolik odchovávají mláďat. Nechybí ani fotografie či videa.

„Už je naprosto jisté, že včerejší čapí návštěvník byla naše chebská královnička. Číslo kroužku prostě nekecá. Letos jí bude 17 let a na chebském komíně zatím vychovala 37 čápátek. Chtěla bych jí popřát klidnou sezonu bez karambolů, hodně žížal, myší a jiné další havěti. A pokud možno úspěšné načnutí čtvrté desítky mladých,“ napsala správkyně stránky Pavla Šusterová.

24. srpna 2025
