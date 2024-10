Mariánské Lázně chtějí řešit problémy s bydlením, 140 nových bytů pronajmou

Bytové domy by měly vyrůst v lokalitě Třešňovka, konkrétně v Bezejmenné ulici. Půjde o bytové jednotky o velikosti 1+1 až 1+4. Zůstanou ve vlastnictví města, které je bude pronajímat. Zastupitelé nákup pozemků za necelých 27 milionů korun schválili.

Podle starosty se družstevní byty za spoluúčasti města naposledy stavěly v ulici Franze Kafky před dvěma desítkami let, několik nových bytových domů vyrostlo také v části Třešňovky.

Právě pozemky v jejich sousedství plánuje město získat od soukromého vlastníka a využít k výstavbě. „Pozemky kupujeme i s hotovou projektovou dokumentací, která je těsně před žádostí o stavební povolení. Nicméně chceme ji lehce poupravit tak, aby odpovídala dotačnímu titulu, který ministerstvo pro místní rozvoj avizuje na příští rok,“ konstatoval starosta a doplnil, že půjde o kosmetické úpravy, například snížení počtu balkonů nebo změny ve velikosti okenních výplní.

„Nejedná se o byty sociální či malé. Půjde o běžné byty, které budou mít k dispozici potřebné příslušenství, tedy balkon, parkovací místo a tak podobně. Stavbu chceme financovat z více zdrojů, ze státní dotace bychom mohli získat 34 až 39 procent nákladů. V ideálním případě bychom se stavbou mohli začít už příští rok,“ řekl mariánskolázeňský starosta Hurajčík.

Jak vysvětlil uvolněný radní Zdeněk Král, město v souvislosti s plánem bytové výstavby provedlo důkladnou lustraci pozemků vhodných k tomuto účelu.

„Jenže nemáme čas stavět na zelené louce a chystat vše od začátku. To by mohlo trvat roky a nikdo nevíme, jaká bude v příštích letech situace. A tady máme lokalitu, která je v podstatě připravená. Proto jsme do toho šli. Žádná podobná možnost, jak rychle stavět, ve městě s výjimkou Taorminy není,“ uvedl Král.

