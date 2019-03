Stavebnictví se v Karlovarském kraji vzmáhá, stále to ale nestačí

Individuální výstavba přitom v kraji vede. Podle Ivety Šedé z krajské správy Českého statistického úřadu je totiž více než polovina dokončených bytů v rodinných domech.

„Snažíme se do regionu dostat nové lidi, ale nemáme je kde ubytovat,“ trochu zjednodušeně konstatoval Stanislav Kříž, ředitel Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje. Chybí kvalitní bytový fond pod kontrolou měst a obcí.

Soukromé projekty, které zejména v Karlových Varech realizovali developeři, jsou podle jeho názoru už vzhledem k tomu, že řada nových objektů je stále prázdná a vzhledem k jejich ceně, mimo realitu. „V celkovém kontextu to vypadá, že vedení radnic na bytovou výstavbu rezignovalo,“ řekl Kříž.

Z pohledu statistiků je na tom v tomto ohledu nejhůře Sokolovsko. Loni zde výstavba poklesla o 40 procent. I když samotný Sokolov disponuje relativně velkým počtem bytů, i tam cítí radnice nedostatky. Například se nedostává pozemků pro výstavbu rodinných domů.

Kde se stavělo nejvíce a kde nejméně Z okresů Karlovarského kraje zaznamenal loni nejvyšší počet dokončených bytů okres Karlovy Vary (235, tj. 48,2 % všech dokončených bytů v kraji), naopak nejméně bytů bylo dokončeno v okrese Sokolov (98, tj. 20,1 % všech dokončených bytů). V tomto okrese byla výstavba většiny bytů (88,8 %) dokončena v rodinných domech nebo v jejich nástavbách, přístavbách či vestavbách.

„Chybí nám ale také velkometrážní byty,“ potvrdila starostka Renata Oulehlová. Rozvojovou plochu na jejich výstavbu město má na pozemcích bývalého dopravního hřiště. Tento projekt je ovšem podle starostky zatím v plenkách. „Nechali jsme si zpracovat předběžnou studii, ze které vzešly čtyři návrhy. Nyní vybíráme, který by byl vhodný,“ vysvětlila starostka.

Dále je ovšem záměr rekonstrukce domů nad kinem Alfa. „Jednáme se Sokolovskou uhelnou, jak v tomto projektu dál pokračovat,“ doplnila Renata Oulehlová.

Přes dlouholeté problémy se ovšem podle názoru Stanislava Kříže z hospodářské komory začínají některé radnice probouzet. Jako příklad uvedl Aš. Tam mají hned čtyři projekty na vznik nových bytů.

„Je mnoho lidí, kteří sice pracují v Německu, ale žít chtějí v Česku. Díky nim je realitní trh v Aši prakticky prázdný. Chceme jít této situaci naproti,“ vysvětlil pohnutky, které radnici vedly ke konkrétním krokům, starosta Dalibor Blažek.

Nejblíže k realizaci má projekt přestavby někdejší průmyslové školy textilní. „Je na něj vydané stavební povolení a aktuálně jednáme o možnosti získat dotace,“ popsal stav Blažek.

Dalších osm bytů chce město zřídit v objektu bývalé umělecké školy. Ty si radnice nechá jako služební. „Pro kantory, policisty a podobně. Abychom měli tyto chybějící profese na co nalákat,“ podotkl Blažek. Zbylé dva projekty se rovněž týkají přestaveb stávajících domů. V jednom vzniknou tři byty pro sociálně slabší, v dalším pak pro seniory. „Vše bychom chtěli stihnout ještě v tomto volebním období,“ dodal ašský starosta.

Dalším impulsem pro bytovou výstavbu by mohl být projekt Restart pro strukturálně postižené regiony, mezi něž kraj patří. „Od řady starostů měst a obcí zaznělo, že potřebujeme zlepšit kvalitu bydlení v našem kraji, aby z něj lidé neodcházeli,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Zatímco některá města chtějí stavět zcela nové byty, jiná by zase ráda jejich obnovu, přestavbu či třeba hezčí prostranství. „V podstatě co město, to jiné problémy,“ komentoval rozdílnost požadavků Dalibor Blažek, který má z pozice krajského radního tento projekt na starosti. „Zřídíme pracovní skupinu, v níž kromě odborníků budou i zástupci měst a obcí. Cílem bude všechny požadavky skloubit,“ dodal Blažek.

V Karlovarském kraji bylo loni dokončeno 488 bytů. Určitým příslibem do budoucna může být podle dat statistiků skutečnost, že ve stejném období stavebníci začali se stavbou 630 dalších. Trend ovšem zůstává stejný. I mezi zahájenými stavbami převažují rodinné domy.