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Boom výstavby domků v Chebu. U sportoviště Želva jich může stát skoro 160

Jitka Dolanská
  9:45

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Vizualizace možné podoby lokality u sportovního hřiště Želva v Chebu. | foto: Správa nemovitostí Cheb

V Chebu vzniká nová lokalita pro individuální výstavbu. Prostor u sportovního hřiště Želva na jihozápadním okraji města u silnice na Pelhřimov nabídne ve třech etapách parcely pro téměř 160 rodinných domů. Za poslední roky jde o jednu z největších lokalit vhodných pro individuální výstavbu. Investorem je soukromá Správa nemovitostí Cheb.

„Celková plocha lokality je 160 tisíc metrů čtverečních, z toho zastavěná plocha pro bydlení je 120 tisíc metrů. Může tu tedy vyrůst až 160 rodinných domů. Sítě pro prvních šedesát pozemků první etapy by měly být hotové ve druhé polovině příštího roku.

Na aktuální výstavbu naváže druhá a třetí etapa,“ uvedl zástupce investora Aleš Rolník s tím, že cílem projektu je vytvořit ucelenou obytnou lokalitu s potřebnou infrastrukturou a promyšleným urbanistickým uspořádáním. Od současné zástavby ji odděluje jen málo frekventovaná železniční trať na německý Schirnding.

Vizualizace možné podoby lokality u sportovního hřiště Želva v Chebu.

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O vybudování komunikací a sítí se stará společnost Forlax. Podle jejího jednatele Miroslava Hlouška bylo třeba upravit napojení areálu tak, aby neomezoval dopravu. V ulici 17. listopadu proto dojde k úpravě křižovatky hned za železničním mostem, silnice na Pelhřimov se narovná a běžná křižovatka ulic Pelhřimovská a Klášterní se změní na okružní. Uprostřed parcel zůstane volná zelená zóna se stromy, keři a hřišti. Nebudou chybět ani jezírka pro obojživelníky.

„Želva navazuje na pomyslný prstenec zástavby kolem centra Chebu. Od začátku jsme chtěli, aby nevznikl soubor samostatných parcel, ale urbanisticky řešená lokalita, která umožní městu přirozeně růst,“ řekl Rolník s tím, že za posledních třicet let jde o jeden z největších projektů rodinného bydlení v Chebu.

Lokalita nabízí i zajímavou kombinaci bydlení v klidném prostředí a dobré dostupnosti města. „Jsme blízko centra Chebu, ale zároveň máme rychlé napojení na obchvat, dálnici i směr na Svatý Kříž a do Německa. To může být důležité nejen pro místní obyvatele, ale také pro lidi, kteří za prací pravidelně dojíždějí,“ naznačil Rolník.

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Poukázal také na to, že pozemky vhodné k okamžité výstavbě ve městě takřka nejsou. Jedním z posledních míst, kde bylo možné individuálně stavět, je Zlatá louka směrem na Františkovy Lázně a menší výstavba bytových domů se realizovala v sousedství sídliště Skalka podél Břehnického potoka.

Město ve spolupráci se soukromým investorem plánovalo masivní výstavbu v areálu bývalých kasáren na Zlatém vrchu, prozatím je ale záměr u ledu.

Lze očekávat, že v souvislosti se spuštěním továren v lokalitě Strategického parku přijdou do Chebu stovky nových zaměstnanců a hlad po bydlení poroste.

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Cheb proto nechal v souvislosti s příchodem Daimler Truck do Strategického podnikatelského parku zpracovat studii bytové politiky. Ta potvrdila, že město bude v dohledné době potřebovat až pět stovek dalších bytů a asi 60 rodinných domů. Studie doporučuje, aby město opravilo své byty, které jsou ve špatném stavu, a jsou tedy prázdné, a zároveň aby novou výstavbu přenechalo soukromým investorům.

Podle Rolníka by právě Želva mohla doplnit chybějící nabídku a také stabilizovat ceny na realitním trhu. Podle současných předpokladů se budou pozemky v nové lokalitě o velikosti 700 až 1000 metrů čtverečních prodávat za 3200 až 3500 korun za čtvereční metr. První zájemce už investor eviduje.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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