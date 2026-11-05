Zamýšlená čtvrť Vlečka by mohla v Ostrově nabídnout až 500 nových bytů

Jak uvedla mluvčí radnice Lucie Kubešová, v letech 2023 až 2025 se podařilo vykoupit a odstranit většinu garáží u horního Penny. Zpracovaná je také studie veřejných prostranství, která řeší uspořádání ulic, zeleň, dopravu a technickou infrastrukturu.
„Novinkou je hmotová studie bytového domu v proluce v Jáchymovské ulici, konkrétně v prostoru, kde v minulosti stávaly domy čp. 188 a 189 a také hostinec známý jako U Divoké slepice. Protože se místo nachází v městské památkové zóně, vznikala studie v úzké spolupráci s Národním památkovým ústavem,“ upřesnila Kubešová.
Nová zástavba má doplnit uliční frontu Jáchymovské ulice. Studie počítá se šesti byty a komerčními prostory v přízemí. „Město má zároveň zpracované studie proveditelnosti dostupného bydlení pro dva další bytové domy – U Divoké slepice a U Zastávky,“ doplnila Kubešová.
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Ostrov uvažuje o oživení projektu na výstavbu stovek bytů, zájem o ně je
Studie řeší podobu a skladbu bytů i finanční model nájemního a družstevního bydlení. Projekt U Zastávky je připraven pro další fázi přípravy.
Podle předběžného průzkumu trhu by o výstavbu bytů poblíž centra měli někteří developeři zájem. Limitujícím faktorem je ale výsledná cena za metr čtvereční bytu a možnost spolupráce s městem, například při budování infrastruktury a připojení sítí. V Ostrově by se proto jednalo o tom, zda by tyto náklady nezaplatilo přímo město.