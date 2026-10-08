„V domě vzniklo pět bytů. Jeden podkrovní, velký a potom čtyři menší. Ty jsou dispozičně 2+kk,“ uvedl mluvčí sokolovské radnice Michal Švarc s tím, že město v další fázi ještě vybaví byty kuchyňskými linkami a bude řešit zařízení interiérů infocentra.
„To by se mohlo nastěhovat už někdy začátkem příštího roku, řekněme do března příštího roku,“ dodal mluvčí s tím, že Egerius je historický dům, proto zůstal při rekonstrukci zachován původní vzhled fasády. Zateplovat se tedy muselo zevnitř budovy. Byty nad infocentrem mají i díky tomu netradiční podobu. Zcela výjimečný pak je byt 3+kk v nejvyšším patře, který má rozlohu okolo 120 metrů čtverečních.
Město nabídne byty k nájmu obálkovou metodou, rozhodne tedy nabízená výše nájmu. Ta obvyklá je u běžných městských bytů v Sokolově 100 korun za metr čtvereční měsíčně. Některé nabídky však tuto částku převyšují i o desítky procent.
|
Sokolov mění bytovou politiku, startovací malometrážní byty nabízí jen mladým
Dům, který sousedí se zmodernizovanou městskou knihovnou, město v minulosti kupovalo se záměrem pozdvihnout lokalitu Starého náměstí jako historického centra Sokolova.
„Obnova domu je součástí dlouhodobé snahy města zvelebovat Staré náměstí. V minulých letech zde přibyla například mlhoviště a nové stromy. Cílem je, aby se tu lidé cítili dobře, rádi se zde setkávali. Právě sem proto patří také infocentrum, které nabídne turistům informace a tipy pro poznávání Sokolova i jeho okolí,“ dodal Švarc