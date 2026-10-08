Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Opravený dům Egerius na sokolovském náměstí nabídne bydlení i informace

Autor:
  11:10

Fotogalerie2

Zrekonstruovaný dům Egerius na sokolovském Starém náměstí. | foto: Městský úřad Sokolov

Několik bytů a v přízemí prostor pro infocentrum nabídne nově zrekonstruovaný dům zvaný Egerius na Starém náměstí v Sokolově. Opravy město zahájilo loni v červnu, hotové dílo teď čeká kolaudace. Celkové stavební náklady dosáhly přibližně 26 milionů korun.

„V domě vzniklo pět bytů. Jeden podkrovní, velký a potom čtyři menší. Ty jsou dispozičně 2+kk,“ uvedl mluvčí sokolovské radnice Michal Švarc s tím, že město v další fázi ještě vybaví byty kuchyňskými linkami a bude řešit zařízení interiérů infocentra.

Zrekonstruovaný dům Egerius na sokolovském Starém náměstí.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„To by se mohlo nastěhovat už někdy začátkem příštího roku, řekněme do března příštího roku,“ dodal mluvčí s tím, že Egerius je historický dům, proto zůstal při rekonstrukci zachován původní vzhled fasády. Zateplovat se tedy muselo zevnitř budovy. Byty nad infocentrem mají i díky tomu netradiční podobu. Zcela výjimečný pak je byt 3+kk v nejvyšším patře, který má rozlohu okolo 120 metrů čtverečních.

Město nabídne byty k nájmu obálkovou metodou, rozhodne tedy nabízená výše nájmu. Ta obvyklá je u běžných městských bytů v Sokolově 100 korun za metr čtvereční měsíčně. Některé nabídky však tuto částku převyšují i o desítky procent.

Sokolov mění bytovou politiku, startovací malometrážní byty nabízí jen mladým

Dům, který sousedí se zmodernizovanou městskou knihovnou, město v minulosti kupovalo se záměrem pozdvihnout lokalitu Starého náměstí jako historického centra Sokolova.

„Obnova domu je součástí dlouhodobé snahy města zvelebovat Staré náměstí. V minulých letech zde přibyla například mlhoviště a nové stromy. Cílem je, aby se tu lidé cítili dobře, rádi se zde setkávali. Právě sem proto patří také infocentrum, které nabídne turistům informace a tipy pro poznávání Sokolova i jeho okolí,“ dodal Švarc

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Turistů už bylo moc. V Březové zakázali vstup na historický most, který odkrylo sucho

S ohledem na bezpečnost turistů zakázali pracovníci Povodí Ohře vstup na...

Historický most, který se ještě ve 30. letech minulého století klenul nad korytem Teplé a který poté zaplavily vody přehradní nádrže Březová, je uzavřený. Povodí Ohře tím s ohledem na bezpečnost...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

OBRAZEM: Takto suchou přehradu Březová 20 let nikdo neviděl, láká spousty zvědavců

Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který...

Netradiční pohled na přehradu Březová u Karlových Varů nabízí letošní extrémně suché počasí. Kvůli němu se nad hladinou objevily zbytky historického mostu, který se v minulosti klenul nad říčkou...

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Má chránit lázně před velkou vodou, nyní by ji ale přehrada sama potřebovala

Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který...

Především jako ochrana Karlových Varů před povodněmi vznikla ve 30. letech minulého století přehrada Březová. Ta se letos dostala na historicky nejnižší stav zapříčiněný suchem. V minulosti ji...

Opravený dům Egerius na sokolovském náměstí nabídne bydlení i informace

Zrekonstruovaný dům Egerius na sokolovském Starém náměstí.

Několik bytů a v přízemí prostor pro infocentrum nabídne nově zrekonstruovaný dům zvaný Egerius na Starém náměstí v Sokolově. Opravy město zahájilo loni v červnu, hotové dílo teď čeká kolaudace....

8. října 2026  11:10

Turistů už bylo moc. V Březové zakázali vstup na historický most, který odkrylo sucho

S ohledem na bezpečnost turistů zakázali pracovníci Povodí Ohře vstup na...

Historický most, který se ještě ve 30. letech minulého století klenul nad korytem Teplé a který poté zaplavily vody přehradní nádrže Březová, je uzavřený. Povodí Ohře tím s ohledem na bezpečnost...

7. října 2026  14:28

Nádraží v Chebu se promění, podle návrhu architektů nabídne i výhled z věže

Sedmé patro nádražní věže se promění v panoramatickou vyhlídku na Cheb.

Vrátit odbavovací hale nádraží její původní charakter, obnovit cenné materiály, umělecká díla, a navázat tak na původní návrh Josefa Dandy z roku 1962. To je úkol, který stál před architekty z...

7. října 2026  10:35

Má chránit lázně před velkou vodou, nyní by ji ale přehrada sama potřebovala

Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který...

Především jako ochrana Karlových Varů před povodněmi vznikla ve 30. letech minulého století přehrada Březová. Ta se letos dostala na historicky nejnižší stav zapříčiněný suchem. V minulosti ji...

6. října 2026  10:35

3D skenery i krumpáče. Odborníci mapují důl Sauersack, vytvoří jeho virtuální model

Archeologové Západočeské univerzity v současné době prozkoumávají bývalý cínový...

Pozůstatky rozsáhlého důlního a úpravárenského areálu Sauersack v Krušných horách u zaniklé obce Rolava na Karlovarsku zkoumá tým archeologů a strojařů ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Cílem...

5. října 2026  12:02

V náručí jí zde zemřela maminka. Tragédii připomíná nové pietní místo

Eva Erbenová hledala na seznamu žen, které zahynuly v koncentračním táboře,...

Bylo jí sotva čtrnáct let, když v koncentračním táboře Svatava držela v náručí svou umírající maminku. Teď takřka šestadevadesátiletá Eva Erbenová stanula na místě masového hrobu vězenkyň tábora. V...

5. října 2026  9:48

OBRAZEM: Takto suchou přehradu Březová 20 let nikdo neviděl, láká spousty zvědavců

Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který...

Netradiční pohled na přehradu Březová u Karlových Varů nabízí letošní extrémně suché počasí. Kvůli němu se nad hladinou objevily zbytky historického mostu, který se v minulosti klenul nad říčkou...

5. října 2026

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

4. října 2026  15:50,  aktualizováno  21:49

Vary s předstihem hledají ozdobu letošních Vánoc. Zatím mají tři nabídky

ilustrační snímek

Do 31. října běží výzva Karlových Varů na dárce vánočního stromu pro letošní rok. Ideální je dobře rostlý smrk. V kanceláři Lázeňských lesů a parků se zatím sešly tři nabídky, dvě z toho od...

4. října 2026  10:08

Oprava mostu u Vřesové nabírá zpoždění, mohou za to skryté problémy

Oprava mostu mezi Vintířovem a Vřesovou potrvá déle, než si správce komunikace...

Oprava mostu na silnici mezi Vřesovou a Vintířovem u Staré Chodovské na Sokolovsku potrvá déle, než původně avizované tři měsíce. Důvodem je špatný stav skrytých částí mostní konstrukce. Problémy se...

3. října 2026  9:55

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

2. října 2026,  aktualizováno  21:44

Nebe nad Krušnými horami. Na vítěze nejhezčí fotografie čeká originální cena

Jeden ze soutěžních snímků Otevřeného nebe nad Krušnými horami

Otevřené nebe nad Krušnými horami je název fotografické soutěže, kterou vyhlásila skupina Sev.en Česká energie. Autoři poslali celkem 45 snímků. O tom nejhezčím z nich může ve virtuální galerii...

2. října 2026  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.