Doplatky na bydlení se od příštího roku mají řídit podle cenových map

„Ty nejsou ústavně realizovatelné. A pouze přesouvaly problém jinam. Musíme pracovat na systémovém řešení,“ uvedl Jurečka.

O cenových mapách se mluví už řadu let. Proč se je doposud nepodařilo vytvořit, je podle ministra otázka na jeho předchůdce ve funkci. „My bychom je v ideálním případě chtěli mít k dispozici od 1. ledna příštího roku,“ řekl Jurečka.

Připustil, že současný systém obchodníků s chudobou nahrává. „Za bydlení si účtují ceny, které neodpovídají ani lokalitě, ani kvalitě ubytování,“ vysvětlil. To by právě cenová mapa měla napravit. „Na jejím vypracování spolupracujeme s radnicemi i se soukromým sektorem, abychom dokázali rozlišovat i situace v jednotlivých částech měst a obcí,“ naznačil Jurečka. Cenovým mapám by pak odpovídala část propláceného nájemného.

Bezdoplatkové zóny, které dávaly radnicím alespoň nějakou možnost, jak s obchodníky s chudobou bojovat, jako první v regionu v roce 2017 zavedl Sokolov. Postupně k tomuto řešení přistoupilo více radnic, například chodovská, ostrovská či chebská. Starostové v roce 2021 považovali verdikt Ústavního soudu, který vyhověl námitkám skupiny senátorů, za podraz.

„Uvědomuji si, že bezdoplatkové zóny nejsou samospásné. Ale zamezily situaci, kdy se do Sokolova lidé zapisovali ve velkém prakticky denně, reagovala na rozhodnutí soudu tehdejší sokolovská starostka Renata Oulehlová. Navíc se podle ní díky zónám podařilo omezit migraci mezi byty obchodníků s chudobou v rámci města, což komplikovalo sociální práci.