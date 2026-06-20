Kde budou bydlet? V lázních sázejí na novou výstavbu i na rekonstrukce

Mariánskolázeňská radnice už hledá firmu, která domy postaví. Nabídky mohou zájemci podávat do 21. července 2026. Poté bude jasné, jaká bude skutečná cena stavby.
Nový obytný komplex bude tvořen čtyřmi pětipodlažními budovami napojenými na kompletní technickou infrastrukturu včetně centrálního zásobování teplem. Součástí projektu bude 14 bytů o dispozici 2+kk a 32 větších bytů 3+kk. Obyvatelům bude k dispozici také 50 parkovacích míst. Provoz i splácení investice bude z velké části hrazeno z nájemného.
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Sokolov mění bytovou politiku, startovací malometrážní byty nabízí jen mladým
Město zvolilo pro realizaci takzvaný model „design and build“, tedy systém, v němž vybraný dodavatel zajistí jak zpracování realizační projektové dokumentace, tak samotnou výstavbu. Uchazeči přitom vycházejí z již vydaného stavebního povolení a stanovených technických požadavků.
Podle vedení města tento postup přispěje k lepší koordinaci projektu, efektivnější kontrole nákladů. Také samotná stavba by měla být rychlejší a bez zbytečných prostojů.
Jak řekl mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík, jde o významný krok v oblasti dostupného bydlení. Podle něj tak město po bezmála pětadvaceti letech znovu přebírá aktivní roli při vytváření nových bytů pro své obyvatele. Nové bydlení by mělo sloužit především mladým rodinám, pracovníkům důležitých profesí a seniorům.
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V bývalém karlovarském pivovaru vznikne nová bytová čtvrť
Lokalita Třešňovka nabízí příjemné prostředí s dostatkem zeleně a volnějším uspořádáním zástavby. Projekt stavby čtyř bytových domů je součástí dlouhodobé strategie Mariánských Lázní, jejímž cílem je rozšířit městský bytový fond. Právě dostupné a kvalitní bydlení je jednou z klíčových podmínek dalšího rozvoje. Radnice proto pokračuje v přípravě projektů, které pomohou vytvořit nové bytové kapacity.
Ty chystají i v Karlových Varech. Město připravuje projekty přeměny dvou ubytoven na dostupné bydlení. V minulém týdnu fakticky začala přestavby ubytovny v Úvalské ulici, v plánu je ještě podobná přeměna bývalé ubytovny Drahomíra.