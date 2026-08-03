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Mladé ve městě udrží také dostupné bydlení, Ostrov nabídne snížené nájemné

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  10:15

Jedním z posledních projektů bytové výstavby v Ostrově je Rezidence Vančurova. Je to ovšem projekt soukromého investora. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Odliv mladých lidí je problém, s nímž se potýká nejedno město v Karlovarském kraji. Nepříznivý trend se snaží zvrátit v Ostrově, kde jsou k mání byty s dočasně sníženým nájemným. O dva, které město zkušebně nabídlo, projevilo zájem 11 uchazečů.

„Rada na posledním jednání vybrala dva zájemce, kteří splnili kritéria a podle bodového systému měli i nejvyšší počet bodů. A další byty, které se teď připravují, tak určitě rada rozhodne o tom, že budou přidělovány i v duchu právě programu startovacích bytů. Takže věřím tomu, že opět bude zájem a že se nám přihlásí lidé,“ uvedl starosta Ostrova Pavel Čekan.

Město s téměř 16 tisíci obyvateli má sice poměrně velký bytový fond, zhruba 800 bytů, ale nové v jeho vlastnictví nepřibývají. Radnice se tedy soustřeďuje spíš na to, aby uvolněné byty opravila a nabídla zájemcům v lepší kvalitě.

Za posledních deset let tak podle starosty prošlo kompletní rekonstrukcí asi 100 až 150 bytů. Ty pak město nabízí k pronájmu formou licitace nájemného.

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Program pro mladé nabízí dostupné a stabilní bydlení lidem, kteří si zatím nemohou dovolit vlastní nebo nájemné v bytech za běžné tržní ceny. Díky zvýhodněnému nájemnému, které je 100 korun za čtvereční metr, a předem stanovené době pronájmu získají dostatek času vytvořit si potřebné zázemí a připravit se na dlouhodobé bydlení.

Zvýhodněné nájemné budou nájemníci platit tři roky, poté buď najdou vlastní bydlení nebo se jim nájem zvýší na cenu, která bude průměrem vysoutěžených nájmů z licitací. V nich se nyní nabízené nájemné pohybuje okolo 130 až 170 korun za metr čtvereční měsíčně.

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Všechny startovací byty procházejí před pronájmem kompletní rekonstrukcí a jsou vybaveny kuchyňskou linkou, varnou deskou, troubou nebo sporákem a digestoří. O výběru vhodného nájemce rozhoduje městská rada.

Kromě splnění podmínek, což je zejména věk do 35 let alespoň u jednoho z partnerů nebo povinnost mít nebo následně získat trvalé bydliště ve městě, je to třeba i dostatečný příjem, uvedl starosta.

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