Začala stavba nádražních budov v Aši a Chodově, posunou úroveň cestování

„Obě výpravní budovy budou odpovídat současným nárokům na cestování vlakem. Aš a Chodov se tak zařadí po bok horního nádraží v krajské metropoli, kde již cestující využívají nejen moderní nástupiště, ale i zcela novou odbavovací halu,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Připustil, že bourání stávajících objektů, na které si lidé už zvykli a které mají svůj historický ráz, je vždy citlivou záležitostí.

Novostavba v Aši nahradí stávající výpravní budovu z roku 1971, která je z pohledu současného drážního provozu naddimenzovaná, navíc je její technický stav nevyhovující.

Ve hře bylo několik variant. Jako nejvýhodnější byla nakonec vybrána výstavba zcela nového, jednopodlažního objektu s výrazně menším objemem a v energeticky úsporném standardu.

Přízemní objekt bude tvořen dvěma výškově i materiálově odlišnými kvádry. Prosklená stěna odbavovací haly bude ve vstupním průčelí olemována portálem z pohledového betonu. Na kvádr haly naváže nižší část s provozními místnostmi, provedená v režném cihelném zdivu.

Novostavba bude oproti stávající výpravní budově posunuta východním směrem. Součástí prací bude renovace zastřešení přilehlého nástupiště, které využívají vlaky ve směru do německého Hofu.

Ve spolupráci s městem Aš bude upraven přednádražní prostor, kde vznikne malý autobusový terminál v přímé návaznosti na vlakové nástupiště. V sousedství nové výpravní budovy navíc přibude dvaadvacet parkovacích míst pro veřejnost.

„Budova se bude postupně rozebírat podle schválené projektové dokumentace,“ přiblížil Zdeněk Pilík, předseda představenstva firmy Berger Bohemia, která se stavby za bezmála 70 milionů korun zhostí.

Stavba v Aši by měla skončit v prosinci příštího roku, nicméně Zdeněk Pilík věří, že se budovu podaří uvést do provozu dříve.

„Pěkné nádraží a upravené okolí vytváří první dojem návštěvníka, který k nám přijede vlakem. Proto vítám, že tu budeme mít novou moderní budovu, na jejíž podobě jsme navíc měli možnost se podílet,“ řekl k investici starosta Aše Vítězslav Kokoř.

Budova zapuštěná do terénu

Rovněž v Chodově vyroste nedaleko vstupu do nového podchodu, vybudovaného při nedávné výstavbě moderních nástupišť za 500 milionů korun, nové nádraží. Bude bezbariérové, nízkoenergetické a citlivě zakomponované do dané oblasti.

Stejně jako v Aši je nynější výpravní budova ve špatném technickém stavu a rovněž provozní náklady jsou vysoké. Nový objekt za přibližně 34 milionů korun bude jednopodlažní a částečně zapuštěný do terénu.

Součástí bude nové parkoviště, boxy pro úschovu kol a úprava prostranství. Hotovo by mělo být do podzimu příštího roku.

Chodovská radnice usilovala ještě o prodloužení současného podchodu do Hrnčířské ulice, záměr se připravuje. Chodov se bude na projektu podílet stavbou chodníků, zastávky a točny autobusu či veřejného osvětlení. Náklady budou několik milionů korun.

„Stavba nám přinese moderní nádraží. To je to, co potřebujeme. Pro město novou tvář, pro lidi bezpečné a moderní cestování,“ doplnil starosta Chodova Patrik Pizinger.