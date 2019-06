Penězi ze sbírky bude Bublava splácet dluh, chce také přilákat turisty

Krušnohorská Bublava by chtěla peníze z veřejné sbírky posílat na splátky bezúročné půjčky od ministerstva financí. Sbírku by měl nově podpořit také Svaz měst a obcí. Už kvůli tomu vzniklo memorandum, ke kterému se bude za čtrnáct dní ještě vyjadřovat krajské zastupitelstvo.

„Memorandum spočívá v tom, že Svaz měst a obcí bude dávat svým členům informaci o tom, že je veřejná sbírka vyhlášená, aby se do ní zapojily i další města a obce. Sbírka je koncipovaná tak, že finanční prostředky, které se podaří získat, půjdou na bezúročnou splátku půjčky, nemůžou jít nikam jinam,“ informovala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Obce, ale i lidé či třeba sdružení mohou věnovat prostředky na zvláštní bankovní účet. V současnosti je tam zhruba 33 tisíc korun. Peníze by měl poslat i Karlovarský kraj.

„Navrhujeme, aby do sbírky přispěl 50 tisíc korun. I to bude předmětem jednání zastupitelstva,“ doplnila hejtmanka.

Bublava, kde trvale žije přes 380 lidí, se dostala do problémů kvůli projektu nedostavěného akvaparku. Kromě soudního sporu se stavební firmou obec splácela dluh finančnímu úřadu původně ve výši 31 milionů korun. Rozvoj Bublavy se tak zcela zastavil.

„Pro nás je důležitá hlavně investice do základních infrastruktur v obci. Chybí vodovod, kanalizace. To je nejzásadnější, co je třeba dělat a na čem už i pracujeme,“ uvedla starostka Monika Hrádková.

Připomněla také, že Bublava se loni, kdy byl velmi suchý rok, potýkala s vážným nedostatkem vody. Proto se chce vedení obce zaměřit právě na tyto dvě věci. Poté má přijít na řadu oprava místních komunikací, které jsou podle starostky v tristním stavu.

„I s půjčkou můžeme tyto akce dělat, nicméně půjde to o dost pomaleji, než kdybychom mohli peníze určené na splátku investovat do rozšíření infrastruktury,“ podotkla.

Bublava bude letos a příští rok posílat ministerstvu 750 tisíc, poté 950 tisíc korun (podrobněji v článku Stát pomůže zadlužené Bublavě, bezúročně jí půjčí téměř třináct milionů). Rozdíl mezi prvními a dalšími splátkami činí sice jen čtvrt milionu, Monika Hrádková ale upozornila, že pro obec se zhruba 5,5milionovým rozpočtem je to velmi vstřícné gesto.

„Bublava vždycky potenciál měla. S informací o bezúročné půjčce, která přišla na konci roku, je o obec ještě větší zájem, než byl předtím. Často jsem překvapená, kolik lidí i třeba z druhého konce republiky Bublavu zná,“ řekla. Předpokládá, že budoucí rozvoj bude spočívat zejména v oblasti turismu, ovšem v rozumné míře.

Obec potřebuje přilákat turisty i v létě

Podle místostarosty a člena Horské služby Bublava Miroslava Račka nyní přibývá v oblasti zejména cyklistů. „Tento západní kout Krušných hor není ještě tolik probádaný a je tu relativně klid, což se spoustě lidí líbí a objevují to tu,“ uvedl.

Bublava má podle něj v uvozovkách vyřešenou zimní sezonu, neboť sjezdové a běžecké lyžování tam funguje na solidní úrovni. „Potřebovali bychom vyřešit sezonu letní, protože Bublava má celoroční turistický potenciál,“ naznačil.

Zároveň doplnil, že existují představy, které mluví v návaznosti na Kraslice o vybudování singltrekových tras či trailů, což by v tomto regionu mělo podle něj velký smysl.

„Tyto projekty by šlo uskutečnit pouze za předpokladu využití některého dotačního titulu na podporu turistického ruchu a v širší spolupráci v mikroregionu Kraslicko, protože vlastní finanční prostředky je zapotřebí investovat především do základní obecní infrastruktury,“ uvedl Miroslav Račko.

Podotkl, že oživení v letní sezoně by určitě uvítali i podnikatelé, přičemž další investiční záměry na letní aktivity by mohly být v zájmu provozovatelů tamního skicentra. To provozuje bublavský skiareál, který se každoročně těší hojné návštěvnosti.

Kromě Bublavy existuje veřejná sbírka také na další zadluženou obec, a to Prameny. Tu zase vyhlásilo Sdružení místních samospráv ČR. V současnosti je v ní zhruba 2,8 milionu korun. „V případě Bublavy musím říct, že má v současné chvíli velmi snaživé a aktivní zastupitelstvo, které by obec opravdu chtělo dát do pořádku,“ uvedla hejtmanka. Bublava bude bezúročnou půjčku splácet 14 let.