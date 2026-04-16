Na bronzovou sochu chlapce s letadlem se složili lidé, teď ji někdo ukradl

  11:29
Bronzovou sochu Chlapec s letadlem někdo ukradl z jejího místa v karlovarské části Stará Role. Město krádež nahlásilo policii i pojišťovně. Po skončení vyšetřování město rozhodne, zda sochu obnoví, případně na jakém místě.
Sochu Chlapce s letadlem, která stála v parčíku nedaleko kostela ve Staré Roli, někdo ukradl. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Že byla socha Chlapec s letadlem odcizena, zjistilo město minulý týden. Při krádeži byl poškozen i podstavec, na kterém stála. Jeho součástí je doprovodný text k replice původního díla, který až dosud kolemjdoucím připomínal, že „Děti jsou květy života“.

Po soše Chlapce s letadlem ve Staré Roli zbyl jen povalený podstavec.

Socha pořízená v roce 2015 s pomocí dobročinné sbírky byla replikou původní skulptury, kterou vytvořil sochař a malíř Karel Kuneš v roce 1949. Kopie vznikla z dochované původní formy pro odlití sochy.

„Pokud se socha nenajde, budeme řešit, jestli ji necháme vyrobit znovu a zda pro ni nevybereme vhodnější umístění, kde bude více na očích. Do rozhodování by měli být zapojeni i památkáři,“ sdělil náměstek primátorky Karlových Varů Martin Dušek

Chlapec s letadlem se po deseti letech vrátil do parku ve Staré Roli

V Karlových Varech nejde o ojedinělý incident, kdy pachatelé ukradli sochu z veřejného prostranství, nebo ji poškodili.

V roce 2021 zloději poškodili a ukradli bronzovou sochu anděla na hrobě rodiny Puppů na hřbitově v Karlových Varech Drahovicích. Policii se ale tehdy podařilo zadržet dva podezřelé, kteří se snažili 300kilogramovou sochu na místě vzdáleném několik kilometrů od hřbitova rozřezat.

Zloději zničili měděnou sochu anděla z karlovarské rodinné hrobky Puppů

O rok později dostali pachatelé nepodmíněné tresty 17 a 33 měsíců, soud jim uložil i povinnost zaplatit škodu 750 tisíc korun.

