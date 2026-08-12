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Drobná stavba? Ale jděte. Bradáčová žaluje dodatečné povolení kácení na Klínovci

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  11:23aktualizováno  12:06

Úsek lesní cesty označované jako rondo, která je propojkou mezi lyžařskými areály na Klínovci a Neklidu. | foto: Město Jáchymov

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, které dodatečně povolilo rozšíření skiareálu na Klínovci. Rozhodnutí podle ní odporuje zákonu. V případu jde o stavbu propojky lyžařských areálů mezi Klínovcem a Neklidem, takzvaného ronda. Kraj tvrdí, že při rozhodování nepochybil a propojku mezi drobné stavby zařadil správně.

O iniciativě Bradáčové ve středu informoval na webu Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) jeho mluvčí Petr Malý.

Žaloba podle něho představuje vyvrcholení pokračující snahy stavebníka stavbu dodatečně zlegalizovat. Zatímco prvoinstanční stavební úřad žádosti stavebníka o dodatečné povolení stavby lesní cesty nevyhověl a výrokem stavbu nařídil odstranit, na základě následného odvolání stavebníka vydal krajský úřad rozhodnutí, kterým se tato stavba dodatečně povoluje.

„Krajský úřad dospěl k závěru, že samotná lesní cesta představuje stavbu pro plnění funkcí lesa, která nepodléhala povolení podle stavebního zákona. Předmětem posouzení proto byly zejména terénní úpravy provedené v souvislosti s její realizací, které již povolení vyžadovaly. Krajský úřad proto původní rozhodnutí změnil tak, že odstranění lesní cesty nenařídil a terénní úpravy dodatečně povolil,“ vyjádřil se krajský úřad ke správní žalobě.

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Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová ve správní žalobě podané ke Krajskému soudu v Plzni namítá, že rozhodnutí o dodatečném povolení odporuje zákonu, protože jej krajský úřad vydal podle ní na základě nezákonného zařazení posuzované stavby lesní cesty mezi takzvané drobné stavby, přestože tato stavba mnohonásobně překračuje zákonný limit k tomu, aby mohla být za drobnou stavbu považována.

Tento fakt měl podle mluvčího zásadní dopad na řízení o dodatečné legalizaci stavby cesty, protože drobné stavby nepodléhají tak přísným povolovacím režimům.

„Pokud jde o zařazení předmětné stavby mezi drobné stavby, které podle stavebního zákona nevyžadují povolení, vycházel krajský úřad ze znění stavebního zákona, které v daném případě neposkytovalo zcela jednoznačnou odpověď na její právní zařazení,“ stojí ve vyjádření úřadu.

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Ten proto při posouzení této otázky provedl vlastní správní úvahu, na jejímž základě předmětnou stavbu podřadil mezi drobné stavby, přičemž toto právní posouzení v napadeném rozhodnutí řádně a jednoznačně odůvodnil. „Nyní je na krajském soudu, aby správnost této správní úvahy přezkoumal a posoudil,“ napsal ve svém vyjádření krajský úřad.

„Úřad tak svým postupem zasáhl do významných veřejných zájmů, jejichž ochranu sledují právní instituty obsažené ve stavebním zákoně a které nemohly být v řízení o dodatečném povolení stavby řádně posouzeny,“ uvedla Bradáčová.

„Vedle veřejného zájmu na řádném uspořádání území, kvalitní a bezpečné výstavbě je třeba zdůraznit především veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny, resp. ochraně stavbou dotčeného lesa jako nenahraditelné složky životního prostředí,“ doplnila nejvyšší státní zástupkyně.

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Postupem úřadů v souvislosti s touto stavbou se NSZ zabývá podruhé. Už v roce 2022 podal tehdejší nejvyšší státní zástupce Igor Stříž správní žalobu, které následně v roce 2023 správní soud vyhověl a vyslovil nicotnost rozhodnutí stavebního odboru Městského úřadu v Jáchymově, který jako věcně zcela nepříslušný vydal kolaudační souhlas k této stavbě.

V souvislosti s tímto případem nicotného kolaudačního souhlasu soud pravomocně odsoudil odpovědné úřední osoby pro zneužití pravomoci. Také stavebník a jeho jednatel byli podle mluvčího pravomocně uznáni vinnými přečinem poškození a ohrožení životního prostředí.

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V září 2024 vyměřil Okresní soud v Karlových Varech společnosti Lesy Jáchymov pokutu 9,5 milionu korun, bývalý jednatel Robert Marschner měl zaplatit 400 tisíc. Tento verdikt později Krajský soud v Plzni zmírnil na milionovou, respektive stotisícovou pokutu.

Krajský soud navíc změnil původní rozsudek v tom smyslu, že propojka Neklid s Klínovcem není sjezdovkou, ale lesní cestou.

Karlovarský kraj se ve svém vyjádření ohradil proti tvrzení, že by svým rozhodnutím „legalizoval nezákonný stav“ spočívající v kácení lesa. „Rozhodoval pouze o té části záměru, která podléhala režimu stavebního zákona, tedy o provedených terénních úpravách, a jejich dodatečné povolení posuzoval v rámci zákonem stanoveného řízení,“ konstatoval úřad v písemné reakci.

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