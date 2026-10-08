Horským městečkem Boží Dar zmítá krize již delší dobu. Dlouholetý starosta Jan Horník (STAN), který obec vede nepřetržitě od roku 1990, stojí v čele neusnášeníschopného zastupitelstva.
Do toho Kontrolní skupina odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR prověřovala hospodaření a rozhodování radnice za období od června 2025 do června 2026. Výsledný protokol, který má redakce iDNES.cz k dispozici, popisuje na pětadvaceti stranách celkem deset konkrétních porušení zákonných norem.
Jedním z nejzávažnějších nálezů je systematické blokování opozičních zastupitelů. Radnice ve většině případů vůbec nezařadila na jednání zastupitelstva opoziční návrhy, což se týkalo celkem šestatřiceti bodů k projednání. Ty se tak k hlasování vůbec nedostaly. Auditor z ministerstva přitom zdůraznil, že starosta nemá ze zákona žádné oprávnění sám posuzovat návrhy členů zastupitelstva nebo vystupovat jako výhradní tvůrce programu jednání.
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Prověrka odhalila také závažné nesrovnalosti v zápisech z jednání. Zápisům z březnového a dubnového zasedání roku 2026 chyběly podpisy určených ověřovatelů, přičemž v březnu nebyli ověřovatelé zvoleni vůbec. Zasedání z října 2025 pro změnu postrádalo jakýkoliv záznam o výsledku hlasování o programu. Radnice navíc ignorovala zákonné lhůty při řešení námitek – o námitce opoziční zastupitelky proti zápisu nerozhodla ani následující tři zasedání, ačkoliv zákon vyžaduje projednání na nejbližším z nich.
Problémy se týkaly i hospodaření s majetkem a transparentnosti. Nájemní smlouvy a jejich dodatky postrádaly povinnou doložku potvrzující řádné zveřejnění záměru obce majetek pronajmout. Radnice navíc opakovaně porušovala zákon o svobodném přístupu k informacím, když žádosti o informace ignorovala bez vydání oficiálního rozhodnutí, nepředávala včas stížnosti nadřízenému orgánu a žadatelům neposkytovala poučení o odvolání. Vedení obce celou situaci zlehčuje tvrzením, že za více než tři dekády jejich působení probíhalo vše bez připomínek, kontrola se však zaměřila výhradně na poslední rok.
Prodej hotelu Klínovec „od oka“
Poslední kapkou pro opoziční zastupitele se letos stal chystaný prodej hotelu Klínovec. Starosta Horník přišel na zasedání s požadavkem, aby se nemovitost prodala ještě do voleb za 80 milionů korun. Když se ho opoziční zastupitelka Martina Poštová dotázala, zda si částku určil bez znaleckého posudku, starosta podle přítomných reagoval kývnutím hlavy.
„Minimální částka tam byla stanovena na 80 milionů proto, že se odvíjela od nabídky Skiareálu Klínovec na pronájem pozemků na vrcholu Klínovce. Cena by samozřejmě mohla být i vyšší,“ řekl starosta.
Proti tomu se ohradil manažer skiareálu Martin Koky. „Skiareál Klínovec žádal pouze pronájem velmi malé části pozemku ve vrcholových partiích Klínovce, kde již má věcné břemeno, abychom pozemky scelili s ostatními. O hotelu zde nebyla ani zmínka, a propojení této žádosti s cenou 80 milionů za hotel je těžko pochopitelný výmysl. My jsme žádali město o pronájem a město po nás chtělo zhruba desetkrát vyšší částku než je obvyklé,“ řekl.
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Situace vygradovala letos v červenci, kdy trojice zastupitelů za SNK Boží Dar 2022 – Martina Poštová, Ondřej Čáslavský a Ondřej Vank – hromadně složila mandáty. Ve svém prohlášení zdůraznili, že jako zastupitelé musí jednat s péčí řádného hospodáře a v situaci, kdy nemohou ovlivnit rozhodnutí s potenciálně negativními následky pro hospodaření a majetek obce, se rozhodli mandátu vzdát.
Protože náhradníci mandáty odmítli převzít, sedmičlenné zastupitelstvo funguje od léta pouze ve čtyřech lidech, tedy se starostou Janem Horníkem, místostarostou Jaroslavem Formáčkem, Petrem Procházkou a Vilémem Schwarzem. Veškerá usnesení tak schvaluje zbylá čtveřice bez jakékoliv oponentury poměrem hlasů čtyři k nule.
Bydlení u vlivné šedé eminence
Opozice a místní kritici dlouhodobě poukazují na nestandardní vztahy starosty s podnikatelem Antonem Juricou, majitelem firem JURICA a.s., JURICA GROUP a.s. a provozovatelem Skiareálu Hranice. Jan Horník obývá nemovitost v Juricově vlastnictví, přičemž místní mluví o bydlení za mimořádně výhodných podmínek či zdarma. Při hlasování o věcných břemenech ve prospěch Juricových firem starosta sice formálně oznámil střet zájmů, následně však sám zvedl ruku pro. V oficiálním zápisu se toto prohlášení navíc vůbec neobjevilo.
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Město mimo jiné zapůjčilo rozsáhlé pozemky pod sjezdovkami Juricovi bezplatně až do roku 2046. Nejhlasitější kritiku si však vysloužily takzvané Juricovy záslepky. Radnice prodala Antonu Juricovi koncové úseky příjezdových cest vedoucí k rozsáhlým městským loukám určeným pro budoucí výstavbu. Majitel těchto parcel tak fakticky ovládá přístup k celé rozvojové lokalitě a rozhoduje o její hodnotě, protože pozemek bez přístupu má výrazně nižší cenu.
Propojení funguje i v obchodu se stavebními zakázkami. Juricovy firmy se u městských projektů objevují jako architekt, projektant i zhotovitel současně, což byl případ přestavby celnice na Muzeum Krušnohoří nebo rekonstrukce kostela svaté Anny. Podle opozice probíhala sporná hlasování těsnou většinou, a pokud měl některý ze zastupitelů pochybnosti, starosta jednání přerušil a odešel s ním i s podnikatelem Juricou, který přitom není členem zastupitelstva, do zákulisí.
Podnikatel Anton Jurica rozhovor pro portál iDNES.cz odmítl. „Nebudu se vyjadřovat. Nikdy jsem se nevyjadřoval a nebudu se vyjadřovat ani teď.“
Volby v „Juricově“: Dvě kandidátky, stejné zázemí
Jan Horník v létě oznámil, že funkci starosty po 36 letech obhajovat nebude. Je to tak tečka za jeho dlouholetým politickým angažmá. V letech 2004 až 2022 působil jako senátor za obvod č. 1 – Karlovy Vary, z toho v letech 2018 až 2022 byl místopředsedou Senátu PČR, v letech 2000 až 2024 byl navíc zastupitelem Karlovarského kraje.
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Matadoři v čele obcí jdou znovu do voleb. „Máme spoustu rozdělané práce,“ shodují se
Do voleb jdou v Božím Daru čtyři strany, z toho minimálně dvě mají k Juricovi blízko. První z nich s názvem Božídaráci vede Tereza Forejtová, manažerka pracující přímo pro Antona Juricu. Druhé místo obsadil podnikatelův syn Vít Jurica a na kandidátce figuruje i manžel lídryně. Druhé uskupení Náš domov Boží Dar vede současný zastupitel Petr Procházka. Dvojkou je nejmladší podnikatelův syn Jan Jurica a čtvrté místo patří Danielu Horníkovi, synovi starostovy manželky. Sám Jan Horník tuto kandidátku uzavírá na posledním místě.
Podle kritiků jde o pojistku, která má zajistit vliv jedné rodiny bez ohledu na výsledek hlasování, protože zbytek kandidátek doplňují zaměstnanci podnikatelových firem či pracovníci úřadu. Symbolickou tečkou za atmosférou v obci se stala oslava jednoho z podnikatelových synů, který na vjezdu do obce přelepil ceduli s názvem Boží Dar na Juricov.