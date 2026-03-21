Matadoři v čele obcí jdou znovu do voleb. „Máme spoustu rozdělané práce,“ shodují se

Jitka Dolanská
  8:44
Dlouholetí političtí matadoři vedou řadu měst a obcí v Karlovarském kraji. Někteří už od devadesátých let minulého století. A mnozí chtějí v práci pro obec pokračovat. Jak budou úspěšní, se ukáže na podzim, kdy lidé po čtyřech letech opět dostanou šanci zamíchat osazenstvy radnic v regionu.
ilustrační snímek

Jedním z nejdéle působících starostů v Karlovarském kraji je Jan Horník (STAN, NDBD), který usedl do křesla starosty Božího Daru poprvé v roce 1990. Ten bude kandidovat i v letošních podzimních komunálních volbách. Výsledkem si však jistý není.

„Chci to ještě zkusit, ale bude to těžké. Oproti přelomu milénia se obyvatelstvo Božího Daru zásadně proměnilo. Dnes tu jsou trvale hlášeni lidé, kteří si koupili nemovitost, ale přijíždějí jen na víkendy. Mají trochu jiné představy o tom, kam by se mělo město ubírat než ti, kteří tu žijí stále,“ říká Horník.

Když se stal v roce 1990 poprvé starostou, žila zde přibližně stovka obyvatel. Počet místních se od té doby zvýšil více než dvojnásobně. Loni zde bylo trvale hlášeno 255 lidí.

Zadlužené Prameny požádají novou vládu o pomoc, zapojí se i prezident

Malá víska Prameny, kde dnes žije kolem stovky obyvatel, měla ještě před patnácti lety na krku dluh přibližně 120 milionů korun. Obří pohledávky a rozdílné názory na to, jak situaci řešit, měly zásadní dopad na atmosféru v obci i sousedské vztahy. Kandidovat tu nikdo nechtěl, základní správu muselo zajistit ministerstvo vnitra.

V roce 2012 se do čela obce postavila Michala Málková z ANO. Podařilo se jí téměř nemožné: zbavit obec exekucí a největších dluhů. „Do podzimních voleb samozřejmě půjdu. Mám před sebou spoustu rozdělané práce, kterou musím dokončit,“ řekla s tím, že by ráda zbavila Prameny i posledního dluhu, který ji tíží, a to bezúročné půjčky od státu ve výši 29 milionů korun.

Josef Havel stojí v čele Krásna na Sokolovsku od roku 2016.
Jan Horník, senátor a starosta Božího Daru
Obec Prameny na Chebsku tíží kvůli neúspěšnému projektu na stáčírnu minerální vody milionové dluhy. Starostka obce Michala Málková.
Ilustrační snímek
O pomoc chce požádat vládu. „Vzhledem k tomu, že roční rozpočet jsou tři miliony korun a z toho 800 tisíc každoročně ukrojí splátka dluhu, stěží zajistíme základní chod obce. Peníze na opravy a rozvoj chybí,“ řekla. Nemenším úkolem bude zajistit stavbu nové kanalizace a čističky odpadních vod, a také vyřešit, kde bude sídlit obecní úřad. Starostka totiž dosud úřaduje v jedné místnosti soukromého domu, kterou si obec pronajímá.

Titul Vesnice roku 2015 putuje na Chebsko. Vyhrála obec Krásná

Starostou Krásna na Sokolovsku je šestapadesátiletý Josef Havel (NK) od roku 2016. Předtím pracoval dva roky jako místostarosta. V zastupitelstvu zasedá od roku 1992.

„Do voleb půjdu, máme tu spoustu práce. Několik desítek projektů je ve fázi příprav, na řadě z nich už pracujeme. Loni jsme vyhráli titul Vesnice roku Karlovarského kraje, ve zvelebování města chceme pokračovat. Budeme stavět byty, nabídneme parcely pro individuální výstavbu, chystáme se zapojit čtyři fotovoltaické elektrárny. To znamená, že v létě, kdy je dostatek slunečního svitu, budou naše veřejné budovy, co se týče elektřiny, plně soběstačné,“ dodal.

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

Policisté našli pohřešovanou ženu, která mluvila o sebevraždě. Je v pořádku

ilustrační snímek

Policisté našli dvaačtyřicetiletou ženu z Jablonecka, která hovořila o sebevraždě. Vypátrali ji v Ústeckém kraji a je v pořádku. Svědci ji předtím zahlédli v Karlových Varech.

Když to na výletníka přišlo. V lázeňských lesích měli 120 kadibudek, zůstala jediná

Poslední dochovanou historickou lesní toaletu u Beethovenovy stezky v Karlových...

Poslední lesní toaletu z přelomu 19. a 20. století se podařilo dochovat na původním místě v lázeňských lesích pod Vítkovou horou u Beethovenovy stezky v Karlových Varech. Suchých záchodků, které byly...

Tragédie na stavbě. Mladého muže zavalil nakládací stroj, zraněním podlehl

Karlovarští záchranáři mají zbrusu novou novorozeneckou sanitku.

O život ve středu odpoledne přišel v Ostrově na Karlovarsku mladý muž. Zavalil ho nakládací stroj. Přivolaní zdravotničtí záchranáři se těžce zraněného se zástavou oběhu snažili ještě zachránit, ale...

Mostky chátrají, opravy váznou. Cyklostezku Ohře vlastní desítky subjektů

U Hradiště je cyklistům k dispozici nový most přes řeku Ohři.

Opravy chátrajících dřevěných mostků a zábradlíček, sekání trávy a okolních porostů či rekonstrukce povrchu poničeného zemědělskou technikou. Cyklostezka Ohře potřebuje pravidelnou i mimořádnou...

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

20. března 2026  21:25

Stávající sklady už nestačí. Výrobce flakonů pro kosmetiku míří do Aše

Do ašského CTParku míří společnost Heinz-Glas Decor, výrobce designových...

Do ašského CTParku míří společnost Heinz-Glas Decor. Výrobce designových skleněných flakonů pro prestižní mezinárodní kosmetiku a parfumerii obsadí moderní sklad o velikosti 3,5 tisíce metrů...

20. března 2026  15:21

Policie zadržela šéfa gangu, je podezřelý také z vraždy. Zatykač vydala Ukrajina

Ilustrační snímek

Kriminalisté z jednotky cíleného pátrání ve spolupráci s karlovarskými policisty zadrželi ve středu cizince podezřelého z vedení organizované zločinecké skupiny a organizování vraždy. Podle mluvčího...

20. března 2026  13:35

Mostky chátrají, opravy váznou. Cyklostezku Ohře vlastní desítky subjektů

U Hradiště je cyklistům k dispozici nový most přes řeku Ohři.

Opravy chátrajících dřevěných mostků a zábradlíček, sekání trávy a okolních porostů či rekonstrukce povrchu poničeného zemědělskou technikou. Cyklostezka Ohře potřebuje pravidelnou i mimořádnou...

20. března 2026  10:57

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:46,  aktualizováno  15:34

Kraj pomůže obcím šetřit energiemi, nabídne sdílené odborníky

Krajské inovační centrum Karlovarského kraje pomůže radnicím lépe hospodařit s...

Zajímavou novinku nabízí malým obcím v regionu Krajské inovační centrum Karlovarského kraje (KIC KK). Prostřednictvím služby sdíleného poradenství radnicím pomůže lépe hospodařit s energiemi, se...

19. března 2026  14:42

Přímo na operační sál. Speciální kemp chce vábit lékaře na Karlovarsko

Ilustrační snímek

Ukázat studentům medicíny Karlovarský kraj jako místo, kde je možné dělat moderní medicínu, ale také vytvořit podmínky pro kvalitní osobní život a s celou rodinou dobře žít. To je cílem vzdělávací a...

19. března 2026  10:07

Tragédie na stavbě. Mladého muže zavalil nakládací stroj, zraněním podlehl

Karlovarští záchranáři mají zbrusu novou novorozeneckou sanitku.

O život ve středu odpoledne přišel v Ostrově na Karlovarsku mladý muž. Zavalil ho nakládací stroj. Přivolaní zdravotničtí záchranáři se těžce zraněného se zástavou oběhu snažili ještě zachránit, ale...

18. března 2026  15:20

V Aši řeší problém s odpadními vodami, větší část jich končí v přírodě

Ilustrační snímek

Město Aš na Chebsku řeší problém s odpadními vodami. Jak ukázal hydrogeologický průzkum, který v regionu před dvěma lety dokončila společnost Vodní zdroje Praha, v řadě místních částí města končí...

18. března 2026  9:56

Posun ve vleklém sporu o teplo v Chodově. Výměníky přebírá město, lidé ušetří

Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu...

Město Chodov na Sokolovsku začalo s přebíráním tepelných výměníků, o které se zhruba 20 let soudilo se soukromou společností Marservis. Soudy naposledy rozhodly, že majetek tepelného hospodářství...

17. března 2026  16:36

Vykradl modlitebnu, pak v kukle přepadl známého. Mladíkovi hrozí až deset let

Vazební věznice Hradec Králové

Až desetiletý pobyt za mřížemi hrozí devatenáctiletému mladíkovi z Karlových Varů. Muž se nejprve vloupal do modlitebny, kde ukradl několik věcí. O měsíc později si vzal kuklu a pistoli a přepadl ...

17. března 2026  11:24

