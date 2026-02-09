„Nikdo se nesnaží otevřít cestu k nějaké bytové, apartmánové nebo rekreační výstavbě domů na Ryžovně. Formulace referendové otázky je ale velmi široká. V praxi znamená zákaz jakékoli nové stavby na celém katastrálním území Ryžovny s výjimkou dopravních staveb,“ snažil se vysvětlovat starosta s tím, že problém se netýká jen domů, ale i kritické infrastruktury, jako jsou třeba vodovodní a kanalizační přípojky, studny a vodohospodářská zařízení, elektrické přípojky či veřejné osvětlení.
„Nebo třeba stavby mobilních operátorů a další technická infrastruktura, potřebná pro bezpečnost a fungování území,“ doplnil Horník. Jenže aby se výsledek referenda projevil v praxi, musí se promítnut do nového územního plánu. A právě tady se město dostává do právního problému. Musí respektovat výsledek referenda a přitom dodržet zákony, které ukládají zajistit možnost budování technické a kritické infrastruktury.
|
O referendu kvůli výstavbě na Ryžovně u Božího Daru rozhodne krajský soud
„A proto se město obrací na Ústavní soud. Cílem není referendum zrušit, ale získat závazné vysvětlení, kde jsou ústavní hranice takto širokého zákazu a jak jej správně promítnout do územního plánu, aby byl respektován výsledek referenda, ale současně bylo možné řešit základní infrastrukturu a bezpečnost území, a aby město nebylo v trvalém právním rozporu. V opačném případě hrozí dlouhodobé právní nejistoty, spory a zablokování přípravy nového územního plánu,“ argumentoval starosta Horník.
Opoziční zastupitelka Martina Poštová považuje za podstatné, že vedení města namísto hledání řešení, které by respektovalo vůli občanů, zvolilo opět cestu právního sporu.
|
Odpůrci stavby na Ryžovně u Božího Daru uspěli. Referendum bude, rozhodl soud
„Čtyřmi hlasy zastupitelstvo města Boží Dar schválilo podání komunální ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu s cílem zpochybnit, zda občané vůbec mohou v místním referendu rozhodovat o zákazu výstavby v katastrálním území Ryžovna. Chci připomenout, že přípustnost referendové otázky již jednoznačně potvrdily dvě soudní instance – Krajský soud v Plzni i Nejvyšší správní soud. Konkrétní návrh textu ústavní stížnosti nebyl na jednání zastupitelstva města k dispozici. Z jednání dnes vyplynulo, že alternativy a řešení existují,“ uvedla ve svém prohlášení zastupitelka Poštová.
Sedmičlenné zastupitelstvo ve městě Boží Dar je dlouhodobě rozdělené v poměru čtyři proti tříčlenné opozici, která referendum podpořila. Současné vedení města Boží Dar se pokusilo referendum zastavit, jeho konání ale nařídil Krajský soud v Plzni.
Po referendu se vedení města obrátilo na Nejvyšší správní soud. Ten ale kasační stížnost části zastupitelů, kteří se snažili zvrátit výsledky referenda, zamítl.
|
Božídarští se v referendu jednoznačně postavili proti výstavbě v Ryžovně
Město bude u Ústavního soudu zastupovat právník Stanislav Polčák, bývalý poslanec a europoslanec, který spolupracuje i se Sdružením místních samospráv. Polčák podle svých slov respektuje, že občané mají právo rozhodovat v jakékoli otázce, ale v případě Božího Daru se podle něj nepodařilo komunikovat mezi navrhovateli a obcí, aby se vyjasnilo, co takové rozhodnutí může přinést v budoucnu.
„Fakticky jde o vyhlášení neomezené stavební uzávěry, ze které nebyly vyjmuty nezbytné infrastruktury,“ předestřel Polčák. Za pravdu mu dali zástupci stavebního úřadu Ostrov, který pro Boží Dar zpracovává územní plán.
Podle Polčáka se dají rozpory ve znění referenda vyřešit buď ústavní stížností nebo vyhlášením nového referenda, které by parametry výstavby v katastru upravilo. „Za mě by bylo nejlepší vyhlásit nové referendum, a tu otázku lehce upravit. Právě proto, abychom se vyhnuli aktuálním problémům,“ doplnil starosta Horník.
|
Referendum o výstavbě na Ryžovně je platné, soud zamítl kasační stížnost
Otázka v říjnovém referendu zněla: „Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Boží Dar činilo v rámci samostatné působnosti veškeré kroky k tomu, aby územní plán města Boží Dar v celém katastrálním území Ryžovna neumožňoval, s výjimkou staveb veřejné dopravní infrastruktury, výstavbu žádných jiných nových staveb, a to včetně jakýchkoli staveb, které by byly zřizovány na základech původních, dnes již zaniklých, staveb?“
Do plebiscitu se zapojily téměř tři čtvrtiny voličů z Božího Daru a v drtivé většině se svým hlasem postavili proti možnosti, aby zde radnice v budoucnu dovolila vybudovat desítky domů.
Katastrální území Ryžovna ale zahrnuje asi dvě třetiny území Božího Daru. A to včetně lokalit, jako je například část obce Zlatý kopec, kde chybí kanalizace i vodovod, osada Český Mlýn nebo část vodního díla Myslivna.