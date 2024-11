Boží Dar našel partnera pro opravu hotelu Klínovec, opozice se obává úvěru

Do výběrového řízení na nájemce ikonického hotelu na vrcholu Klínovce se přihlásili dva zájemci, Ladislav Mareš z Chomutova a pražský hotel Prague Season. Podle výběrové komise Marešova nabídka nesplnila podmínky.

Opoziční zastupitelé dnes upozornili na to, že úvěr v desítkách milionů korun by na dlouho a velmi citelně omezil hospodaření města. Boží Dar má běžné příjmy okolo 30 milionů korun. „Buď nájemce zaplatí dopředu, nebo postupně a pak si budeme muset vzít úvěr. Jak zajistíme cash flow obce?“ ptala se zastupitelka Martina Poštová (nez.).

„Když bude zapotřebí, bude se ručit. Minimálně budovou toho Klínovce. Celou tu částku nebudeme potřebovat hned, ale postupně. A to už nám budou chodit peníze z dotací,“ oponoval starosta Božího Daru Jan Horník (STAN).

Místostarosta Jaroslav Formáček (nez.) řekl, že hodně bude záležet i na jednání s bankami o podmínkách případného úvěru.

Boží Dar hledá strategického partnera, který by po rekonstrukci horský hotel provozoval po dobu minimálně 25 let za 3,5 milionu ročně. Město už mělo dohodu se Sokolovsku uhelnou jako partnerem. Firma předběžně slíbila, že nájemné uhradí dopředu. Tím by městu odpadly starosti, jak zajistit peníze na spolufinancování rekonstrukce. Nakonec však těžaři ze záměru ustoupili.

Jak ale v pondělí starosta Horník upozornil, Státní fond životního prostředí jako správce Spravedlivé transformace chce mít smlouvu mezi městem a nájemcem do 15. prosince.