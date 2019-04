Úpravna vody v Myslivnách po sněhové kalamitě zatím zůstane bez střechy

Pod poničenou částí zastřešení jsou usazovací nádrže. „Zatím jsme je nepotřebovali, ale vzhledem k tomu, že kvalita surové vody se bude postupně zhoršovat, dáme je znovu do provozu,“ konstatoval Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary.

Podle jeho slov není problém, aby usazovací nádrže fungovaly pod otevřeným nebem.

„Z hygienického hlediska to možné je. Usazovací nádrže jsou na začátku procesu úpravy vody. Navíc v zahraničí se dělají prakticky pouze otevřené,“ vysvětlil ředitel. Vodohospodáře ovšem stavba nové střechy nemine. „V zimním období to provoz vyžaduje,“ doplnil Jágl.

Projekt na nové zastřešení je hotový, hotové by mělo být podzimu. Podle Jáglových slov vyjde jednotky milionů korun.

„Přesnou částku ale dají až výsledky výběrového řízení,“ upřesnil ředitel. Nová střecha má být podle jeho slov bytelnější než ta, která povolila pod vrstvou sněhu.

Havárie se stala v polovině února letošního roku. Na střeše úpravny tehdy ležela místy až třímetrová vrstva sněhu. Konstrukce zátěž nevydržela.

Kvůli havárii tehdy zasedal i krizový štáb. Hrozilo totiž nebezpečí, že pokud by se likvidace jejích následků protáhla, mohla část regionu zůstat bez dodávek pitné vody. Úprava vody v Myslivnách zásobuje část Jáchymova, Mariánskou a Nové Město i Boží Dar.

Katastrofické scénáře, podle kterých měla voda dojít do čtyř dnů, se v únoru nenaplnily. Díky vydatné pomoci hasičů se vodohospodářům podařilo včas dodávky vody obnovit.

Výpadek pokryla voda nashromážděná ve vodojemu.

Antonín Jágl pomoc hasičů s likvidací havárie kvitoval. „Za pětadvacet let jsem se nesetkal s tím, že by nám takto někdo pomáhal. Už jsme měli dojednané soukromé firmy, ale hasiči rozhodli, že to udělají sami,“ řekl tehdy.

Krušnohorská úpravna vod se s problémy zdaleka nepotýkala poprvé.

„I když zatím nikdy nenastaly kvůli propadlému stropu,“ připustil Jágl. V minulosti ovšem mnohokrát došlo k výpadku elektřiny, kvůli kterému nebylo možné vyrábět pitnou vodu.

„Podobné problémy jsme proto museli řešit už dříve. Skoro bych řekl, že je to na Myslivnách běžná situace,“ řekl ředitel.