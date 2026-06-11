Všechny složky pohromadě. V Karlových Varech vznikne unikátní středisko IZS

Kraj už vybral zhotovitele, k podpisu smlouvy o dílo dojde v nejbližších dnech. Vysoutěžená cena je 549 milionů korun. Práce by měly trvat 720 dní od převzetí staveniště, tedy přibližně dva roky.
„Financování je vícezdrojové. Podařilo se nám získat dotaci 350 milionů korun z Operačního programu Spravedlivá transformace a 100 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Zbytek doplatí Karlovarský kraj,“ uvedl krajský radní Erik Klimeš.
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V Karlových Varech vznikne nové centrum IZS, výjimečné i na evropské poměry
Ten nepředpokládá, že při stavbě v areálu úřadu dojde k nějakému omezení či kolizím. Staveniště bude navazovat na právě dokončovanou stavbu Karlovarského inovačního centra a bude tak používat i stejné dopravní cesty.
Podle karlovarského hejtmana Petra Kubise vznikne naprosto unikátní středisko, které nemá v okolí obdoby. Podobné funguje jen v Ostravě.
„Budou se sem sbíhat všechny tísňové linky v kraji, tedy hasiči, policisté, záchranka, ale i linky obecních a městských policií. Budou se tu koordinovat postupy všech operačních středisek IZS. Mohl by to být takový bezpečnostní mozek kraje,“ informoval hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis. Podle jeho slov budou do nového centra mířit všechny informace bezpečnostního charakteru.
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Tedy data z měst, škol, institucí a podobně. Vedle standardních činností poslouží nové středisko i při řešení mimořádných a krizových situací. V nové budově proto najde zázemí také odbor bezpečnosti a krizového řízení kraje.
Soustředění všech složek na jedno místo a v případě nutnosti i jejich bleskové propojení umožní podle Kubise rychlejší a koordinovanější zásahy, protože složky IZS dostanou potřebné informace hned. Díky tomu budou moct reagovat okamžitě a bez prodlev. V areálu krajských institucí sídlí operační střediska jednotlivých složek už v současnosti. Každé ale funguje a pracuje samostatně. Jednotliví operátoři obsluhují především „svou“ tísňovou linku.
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„Když jsme centrum připravovali, vycházeli jsme ze zkušeností z Ostravy. Ale je třeba říct, že poznatky sbíráme i od zástupců IZS. Oni si řekli, jak by ty prostory měly vypadat, aby jim to vyhovovalo. Například v Ostravě mají všichni dohromady jednu místnost, což se nám nezdálo ideální. Proto v novém středisku bude mít každá instituce svůj prostor. V případě nouze bude možné jednoduše stěny odsunout a vytvořit společné operační centrum,“ dodal Petr Kubis.