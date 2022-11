Aš chce posílit bezpečnost ve městě, do ulic pošle víc strážníků

„Pro nás je momentálně číslo jedna bezpečnost. Když půjdete po ulici a zeptáte se lidí, tak devět z deseti řekne, že se tu necítí bezpečně. A důvod? Obrovský příliv nepřizpůsobivých. Mám dojem, že z Aše se stává hlavní město kraje, co se týče takových lidí. S tím se musíme nějak vypořádat,“ řekl ašský starosta Vítězslav Kokoř.

Radnice podle něj už začala v této problematice podnikat první kroky. „První rychlé opatření je zvýšení mezd strážníkům. Dalším bude rozšířit jejich řady. Ještě do konce roku bychom chtěli přijmout pro městskou policii čtyři posily, v příštím roce pak další tři až čtyři. Jednáme také s Policií České republiky. Chtěli bychom se domluvit, aby po dobu, než se nám podaří strážníky získat a zapojit do služeb, došlo k posílení početního stavu policistů v Aši,“ konstatoval Kokoř.

Starosta už se v té věci sešel s ředitelem Územního odboru Cheb Miroslavem Gonosem a Michalem Hryzákem, vedoucím obvodního oddělení v Aši.

„Přestože se i Policie ČR potýká v Aši s personálními problémy, dohodli jsme se na společném vytvoření plánů na kooperaci hlídek státní policie, městské policie a dalších složek. Cílem by mělo být účinné potírání nežádoucích jevů ve městě,“ upřesnil mluvčí radnice Milan Vrbata.

Starosta: Koupit prázdné domy není řešení

Podle jeho slov má Aš v současné době k dispozici devět strážníků, kteří by nově měli být vidět v ulicích zejména odpoledne, večer a o víkendech.

„Z dlouhodobého hlediska je ale zásadní zamezit přílivu nepřizpůsobivých do Aše. Není to úplně jednoduché. Spolupracujeme s agenturou pro sociální začleňování, ale abych pravdu řekl, nejsem příliš spokojen. Vím, že se o lidi, kteří přijdou, musíme nějakým způsobem postarat. Ale mám za to, že miliony, které se investují do prevence, těm výsledkům zdaleka neodpovídají,“ zamyslel se starosta.

Zároveň míní, že ani vykupování prázdných nemovitostí kvůli tomu, aby z nich nevznikaly soukromé ubytovny obchodníků s chudobou, není z pohledu radnice ideální.

„Oni se prostě přestěhují jinam. A všechno začne nanovo. Já si myslím, že z dlouhodobého hlediska bychom měli město pozvednout natolik, aby bylo pro lidi z vnitrozemí tak atraktivní, aby se sem stěhovali, našli tu práci a postupně odsud nepřizpůsobivé vytlačili. K tomu musíme posílit i tu represi,“ konstatoval starosta, který se rovněž neztotožňuje s názorem, že za nízkou zaměstnanost mezi nepřizpůsobivými může skutečnost, že je majorita nechce zaměstnávat.

„Já si myslím, že to není tak docela pravda. Proto říkáme: dejte nám ty miliony na sociální začleňování, my máme městské lesy, uděláme tady dřevařský průmysl, nakoupíme nějaké linky a třeba polovinu míst nabídneme lidem z této komunity. Pokud budou pracovat, bude to skvělé. Pokud ne, bude to náš argument, že v této otázce stát selhává, že ten dosavadní model nefunguje a je třeba změnit přístup,“ doplnil Kokoř.