Běžkařské tratě v Krušných horách přečkaly vítr i déšť, rolby je znovu žehlí

„Tratě celkem přežily. V některých místech je sice voda, protože ještě úplně nezmrzla, ale naštěstí díky tomu, že už byly trasy uježděné, tak sníh neroztál tak rychle. Bohužel na pláních odfoukal veškerou novou pokrývku vítr, takže tam je situace horší, v lese lepší,“ zhodnotila Eva Nduwimana, manažerka společnosti První Krušnohorská, která se stará o úpravu tras v západním Krušnohoří.



Silnému větru dokázaly odolat také stromy kolem tratí. Rolbaři jich odklízeli pouze pár. Do včerejšího poledne stihli upravit Ježíškovu cestu na Božím Daru, magistrálu od Mrtvého rybníka za Červenou jámou, Bučinskou a Schuppenberskou cestu od Perninku směrem na Jelení i řadu tras kolem Abertam.

O víkendu se uskuteční také tradiční Karlův běh, jehož trasa povede po Ježíškově cestě místo kolem božídarského Špičáku. Magistrála přes rašeliniště je podmáčená a v současné době ji nelze upravit.

„Bude to trochu složitější, ale na trase budou organizátoři vše koordinovat. Karlův běh se nekoná celý den, ale během dopoledne, a trasa nebude zcela uzavřená,“ uvedla.

Letošní běžkařská sezona už přinesla také první řidiče ve stopách. Jeden z nich projel od Přebuzi na Jelení, kde narazil na sněhovou bariéru a vrátil se zpátky.

„Můžeme se zlobit, ale dokud nebude na silnici uzavírka, jsou řidiči nepostižitelní. Je to veřejná komunikace,“ konstatovala Eva Nduwimana.

Další řidič zase kompletně zdecimoval trasu směrem na Červenou jámu u Abertam, kde zůstaly vyježděné koleje. Rolbařům se ji ale během úterý a středy podařilo upravit.

Od pondělí do středy napadlo v Krušných horách od deseti do zhruba padesáti centimetrů nového sněhu. Do pátku ho ještě přibude.

V sobotu nabídnou Krušné hory lyžařům opět slunečné počasí a v neděli pravděpodobně začne stejně jako minulý víkend foukat silný vítr. Podle předpovědi meteorologů se o víkendu oteplí a v pondělí by přes den mohlo být i 13 stupňů. Poté se ale začne opět postupně ochlazovat a bude sněžit.