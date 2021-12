Do kraje doputovalo světlo z Betléma, plamínek si lze odnést z řady míst

„Kurýři přijeli rychlíkem v sobotu v půl čtvrté. My jsme pak ještě asi půl hodiny zůstali na nádraží. Kdo přišel, mohl si plamínek odnést,“ uvedl vedoucí střediska Dakota Cheb Jan Bednář.

V neděli pak chebští skauti rozdávali Betlémské světlo v kostele sv. Mikuláše a Alžběty po skončení mše. „Takto to děláme tradičně každý rok. Pokud by to někdo nestihl, ještě je možné požádat o světlo na faře naproti kostelu,“ dodal Bednář.

Světlo budou například nabízet příchozím také skauti z jáchymovského střediska Arnika, a to přímo na Štědrý den dopoledne. Odnést si jej bude možné od zdravotního střediska, základní školy, z mincovny nebo z kulturního domu.

Pokud by si někteří zájemci nemohli z vážných zdravotních důvodů pro vánoční světlo přijít, stačí napsat na arnikajachymov@centrum.cz nebo zanechat vzkaz v jáchymovském Infocentru. Skauti pak plamínek z Betléma přinesou.

V Lokti bude Betlémské světlo tradičně k dispozici ve Sportovní ulici naproti dětskému hřišti, a to ve čtvrtek 23. prosince od 17 do 18 hodin.

Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních je možné Betlémské světlo získat v průběhu mší svatých a to až do konce doby vánoční, tedy do 9. ledna. Kostel je otevřen vždy minimálně 45 minut před bohoslužbou. Kromě toho je možné přijít též v běžné otevírací době kostela, která je v průběhu Vánoc rozšířena.

Skauti ze střediska Smrčina Aš nabídnou Betlémské světlo na Masarykově náměstí v Hranicích, v Krásné a Aši, a to den před Vánoci v době od 16 do 18 hodin.

Rovněž skauti z kynšperského střediska Lípa se těší na čtvrtek 23. prosince, kdy budou v kostele Nanebevzetí Panny Marie strážit plamínek z Betléma. „Přijďte si pro kus světla a prosvětlete jím svoji domácnost i mysl. Je to pro nás jedna z nejkrásnějších tradic,“ píší na webových stránkách.

Plamínek, připomínající narození Ježíše Krista, je možné získat na řadě dalších míst. Jejich přehled nabízí stránka betlemskesvetlo.cz.

Světýlko si v místě narození Ježíše Krista, v Betlémě, přebírá každý rok hoch nebo dívka. Z chrámu Narození Páně ho letos do světa poslala devítiletá Rianna.

Cestu z Betléma do Rakouska, kde novodobá tradice vznikla, absolvovalo letadlem. Českými světlonoši se letos stali skauti z jihomoravské Lužice a Břeclavi. Betlémské světlo převzali u hranic na Břeclavsku v neděli 12. prosince.