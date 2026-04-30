Velký okamžik pro Bečov. Zpřístupní hrad včetně kaple, v níž se našel relikviář

Jitka Dolanská
  14:40
Areál hradu a zámku Bečov na Karlovarsku se v pátek 1. května slavnostně otevře návštěvníkům. V rámci oslav tak poprvé v novodobé historii nahlédnou do interiérů středověkého hradu i do více než 600 let staré kaple Navštívení Panny Marie se zrestaurovanými nástěnnými malbami. Právě pod její podlahou byl na konci 80. let 20. století objeven relikviář svatého Maura, jeden z nejvýznamnějších pokladů České republiky.
Restaurování fresky svatého Matouše s andělem. | foto: Národní památkový ústav

Návštěvníci budou tak moci zhodnotit, jak dopadla téměř dvacetiletá obnova celého hradozámeckého areálu, a to včetně opravy Pluhovských domů a vybudování přísně střežených prostor pro expozici Sv. Maura.

„Jde o jednu z našich největších akcí, které byly dokončeny v letošním roce,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Jako z bondovky. O bečovský relikviář soupeřili kriminalisté s obchodníkem

Trasa vede autentickým prostorem unikátně dochovaného středověkého hradu, mezi surovými zdmi a pod původními trámy. Jak číst stavebně historické souvislosti ukáže zájemcům lektor.

„Nezkrášlený interiér hradu v nálezovém, ale zakonzervovaném stavu pravidelně oživí interaktivní programy. Například Den ve středověku nebo Dobrodružství stavební historie,“ přiblížil kastelán Hradu a zámku Bečov Tomáš Wizovský, který jako spoluautor projektu stojí u obnovy památky od samotného počátku.

Podle jeho slov je bonbonkem letošní sezony zpřístupnění jedinečné kaple Navštívení Panny Marie. Ta spolu s prostory obytné věže patří ke středověkému jádru hradu Bečov. Interiér kaple zdobí 17 gotických nástěnných maleb s tematikou Nového zákona.

Významný objev pod vrstvou usazenin

V uplynulých dvou letech restaurátoři věnovali malbám intenzivní péči, odborně je vyčistili a zakonzervovali. Návštěvníci zde spatří například Klanění tří králů, unikátní motiv Volto Santo – Svatá tvář, Poslední soud či Umučení deseti tisíc rytířů.

Významným objevem se stal obraz výjev evangelisty Matouše s andělem, který restaurátoři odkryli pod silnou, více než stoletou vrstvou usazenin způsobených zatékáním do klenby. „Malbu jsme objevili ve výšce osmi metrů ve stropní klenbě pod černou krustou tvořenou solí a prachovými částicemi,“ uvedl hlavní restaurátor Václav Štochl s tím, že se v průběhu průzkumu podařilo najít metodu, jak odstranit černou krustu z povrchu malby, pod níž se překvapivě dochovala původní výmalba.

„Ukázalo se, že její stav je velmi křehký a bez odborného zásahu by zanikla. Pracovali jsme pod mikroskopem, bylo to časově i technologicky mimořádně náročné. Ale po několikaměsíčním procesu se podařilo malbu odhalit tak, že je dnes dobře čitelná,“ dodal restaurátor.

Výzvou bylo také řešení dlouhodobého zatékání a narušené statiky stropu kaple. Obnova se proto soustředila především na statické zajištění klenby a zdiva, které bylo nutné provést maximálně šetrně kvůli křehkým malbám. Na základě podrobného průzkumu odborníci trhliny injektovali, zdivo stabilizovali a klenbu lokálně zajistili bez invazivních stavebních zásahů.

Veškeré práce probíhaly bez vibrací a v úzké spolupráci s odborníky. „Inspirací nám byly i zahraniční projekty s podobným přístupem. Díky komplexnímu zásahu se podařilo památku nejen zachovat a lépe ji poznat, ale i zpřístupnit veřejnosti,“ řekl Petr Skalický, vedoucí restaurátorského týmu Národního památkového ústavu.

Ukážou místo, kde byl ukryt relikviář

Kaple i interiéry středověkého hradu budou zpřístupněny prostřednictvím edukačních a interaktivních programů. Návštěvníci si budou moci vybrat mezi prohlídkou celého hradu včetně kaple nebo samostatnou návštěvou kaple se specializovaným ikonografickým výkladem. Součástí bude také ukázka místa, kde byl dočasně ukryt relikviář svatého Maura.

Kapli, která vydala relikviář, budou návštěvníci obdivovat už letos

Edukační aktivity využijí zázemí nově vybudovaného multifunkčního sálu ve vedlejších Pluhovských domech a budou propojeny s volně přístupnou naučnou stezkou v okolí památky.

Projekt Konzervace a prezentace hradu Bečov získal v roce 2010 prestižní mezinárodní cenu Europa Nostra v kategorii výzkum. V průběhu obnovy byl hrad testován jako místo pro neformální i formální učení a zapojil se do projektu Památky nás baví, které obdrželo další cenu Europa Nostra, tentokrát v kategorii edukace.

„V letošním roce bude památková a stavební obnova přihlášena do třetice a to v nejtěžší kategorii, kterou je realizace. Pokud budeme mít štěstí, stane se hrad Bečov nositelem hned tří těchto ocenění,“ dodal kastelán Wizovský.

V pátek se návštěvníci mohou těšit na středověké tržiště, ukázky dobových řemesel, vojenské ležení či přehlídku sokolníků, hudebníků a žonglérů.

30. dubna 2026  14:40

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

