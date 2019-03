VIDEO: Na věži zámku v Bečově se uvolnila římsa, připevnili ji lezci

Pokud by se nepodařilo situaci vyřešit, pro památku by to znamenalo zásadní omezení provozu, nebo dokonce odložení startu letošní návštěvnické sezony.

„Využili jsme pohotovostní dispečink odborné společnosti Strix Chomutov, která je součástí Integrovaného záchranného systému. Díky tomu se do několika hodin od nahlášení havárie podařilo situaci zmapovat, zdokumentovat a uvolněnou římsu stabilizovat,“ uvedl kastelán hradu a zámku v Bečově Tomáš Wizovský.

Na hlavní zámecké věži a střeše zámku se proto ve čtvrtek objevili lezci. Vedoucí stavebních prací Michael Kinšta slanil s potřebnou technikou přímo na místo, ve výšce čtyřiceti metrů nad zemí římsu zajistil a navíc na osmiboké věži prověřil i další problémové plochy.

„Akutní riziko se podařilo zažehnat, oprava říms se uskuteční v následujících týdnech. Pro nás je důležité, že druhá nejnavštěvovanější památka v kraji bude moci v sobotu otevřít a v 9 hodin ráno přivítat prvního letošního návštěvníka,“ prohlásil s úlevou kastelán Wizovský.

Na Bečově bude i letos pokračovat projekt ministerstva školství, který zprostředkovává snadnější dosažitelnost památek školám na celém území České republiky. Pro děti a jejich pedagogický doprovod jsou na Bečově připraveny vzdělávací programy Relikviář pro každého nebo Procházky minulostí. Správa zámku na okružní stezce kolem hradu také nově umístila několik interaktivních pomůcek a herních prvků.

Letos také začne stavební a památková obnova takzvaných Pluhovských domů, kde by měla do konce příštího roku vzniknout nová interaktivní expozice relikviáře svatého Maura, jedné z nejcennějších zlatnických památek České republiky. V rámci projektu za 85 milionů korun vyroste v Pluhovských domech nový multifunkční sál, učebny, prostory pro dílny a zázemí pro návštěvníky.

„Stavební ruch přinese jistá omezení, ale budeme se snažit, aby se návštěvníků památky dotkl co nejméně. Už nyní je však jisté, že pokud to technické podmínky dovolí, v letošní sezoně se na Bečově budou konat pouze tradiční akce, jako jsou Běh městem, Bečovské slavnosti či Noc kostelů,“ doplnil kastelán Wizovský.