Nový krytý bazén v Chebu nebude, město raději vylepší ten stávající

Oslovila architekty, aby vymysleli způsob, jak současný bazén vylepšit, aby původní sportoviště nabídlo navíc i koupání pod širým nebem. První studie už má k dispozici.

„Dřívější plány jsme opustili. Po průzkumu, který ukázal, že technologie v bazénu je zatím vyhovující, funkční a dokonce ve velmi dobré kondici, jsme oslovili projektanty. A ti navrhli rozšířit bazén do zahrady sousední základní školy. Tady by mohlo vzniknout nové venkovní koupaliště,“ uvedl zástupce chebského starosty Pavel Pagáč.

Podle jeho slov se jedná o pracovní studie, které se budou ještě rozvíjet a měnit. Prvním krokem bude postavit během zhruba pěti let venkovní tělocvičnu v sousedství bazénu. Tam by se přestěhovala tělocvična, která je v současnosti nad bazénem.

„Umístit tělocvičnu nad bazén bylo poměrně nešťastné řešení. Pronikající vlhkost působí na dřevěné prvky a ty se kroutí. Zvlnily se tu parkety a podobně. Po přestěhování by se celá budova bazénu snížila a následně by se po etapách pokračovalo v jeho rekonstrukci a přípravách stavby venkovního areálu s vodními prvky. Mohl by tu být i tobogán. Nakonec se bazén propojí s venkovním provozem,“ doplnil Pagáč.

Co se týče zahrady, kterou využívá škola, případné kolize zájmů se město nebojí. Plánuje seskupit školní hřiště tak, aby část pro plánovaný bazén zůstala volná. Navíc je koupaliště nejvíc využívané o letních prázdninách, kdy jsou školy prázdné. Nedostatek parkovacích míst v lokalitě chce radnice řešit stavbou parkovacího domu vedle nádraží, které je od bazénu v docházkové vzdálenosti.

Chebská radnice se bazénem zabývá dlouhodobě. Už před lety zadala vyhledávací studii, která měla najít prostor pro nový bazén a následně i pro zimní stadion, který by se měl v budoucnu k bazénu z úsporných důvodů přestěhovat. Studie jako nejvhodnější místo stanovila prostor zahrádkářské kolonie nazvané Sad míru v ulici Osvobození.

Další lokalitou bylo místo bývalého pivovaru nad zimním stadionem. Studie posuzovala i lokalitu bývalých kasáren na Zlatém vrchu, pozemek u Lokomotivy či část parku u nemocnice. Do užšího výběru se dostala také plocha po bývalém klášteře na Spáleništi nebo cvičiště za areálem firmy Chetes.