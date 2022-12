Zavření bazénu se odkládá, karlovarská primátorka ho ale provozovat odmítá

Jednou z navrhovaných variant přitom je, že by bazén převzalo a provozovalo město. S tím však jeho primátorka Andrea Pfeffer Ferklová nesouhlasí. „To se nestane,“ prohlásila.

Další možností je zřídit samostatný subjekt, jehož hlavní náplní by bylo právě provozování bazénu. Ten totiž doposud spadá do doplňkové činnosti domova mládeže. A je dlouhá léta ve ztrátě, která by jen v letošním roce měla dosáhnout více než tří milionů korun.

Zřizovatel nové organizace, ať už jím bude kraj, město, nebo oba dva, by podle přijatého usnesení měl dofinancovávat ztrátovost provozu.

Přislíbené prodloužení provozu bazénu dává sportovním klubům, které jej využívají, čas na zajištění náhradního řešení. To se však bude v Karlových Varech hledat jen těžko, protože kapacity všech zbývajících bazénů jsou naplněné.

Podle posudku, který vypracovali odborníci Bazénového centra KV Areny, by k bezproblémovému fungování bazénu v Drahovicích stačila finanční injekce v řádu stovek tisíců korun.

„Pokud chceme sportoviště s parametry pro 21. století, velkým investicím se do budoucna nevyhneme,“ naznačil možný závazek do budoucna náměstek Dalibor Blažek.