Bazén musí mít víc atrakcí, aby byl konkurenceschopný, radí odborníci Chebu

„My jsme úplně nejprve poptali architektonickou studii, která je jakýmsi prvotním nástřelem. Aby bylo jasné, co město velikosti Chebu může po plaveckém centru chtít a co bychom měli z hlediska jeho vybavení po architektech požadovat. Nyní už máme k dispozici i oponenturu, která je z hlediska toho, co by bazénové centrum mělo nabídnout, o dost štědřejší než původní záměr,“ popsal starosta Chebu Antonín Jalovec.

Oponentura podle něj jasně říká, že pokud se v Chebu chtějí vyrovnat konkurenci, tedy bazénovým centrům v Česku i blízkém Německu, tak musí mít vybavení na špičkové úrovni, ale i něco navíc.

„To znamená osm plaveckých drah, venkovní koupaliště, ale rovněž širší spektrum atrakcí i řadu různých saun. Z hlediska návštěvnosti by chebské centrum mělo nabídnout něco víc než bazény v okolí. Autoři pracují i s konkurencí, ať už je to třeba Aquaforum ve Františkových Lázních, areál bazénu ve Waldsassenu, popřípadě podobná zařízení v okolí,“ řekl Jalovec.

Podle něj nechybí ani ekonomická kalkulace, která vychází velmi příznivě. „Město totiž na současný bazén doplácí nějakých šest až sedm milionů korun ročně a podle reálného odhadu by nový bazén mohl být z hlediska provozu někde velmi blízko nuly,“ vysvětlil starosta. Dodal, že současný bazén, který je součástí základní školy, už současným požadavkům nestačí, je zastaralý a jeho oprava by byla nerentabilní.



Nové bazénové centrum by mělo vyrůst v areálu zahrádkářské kolonie Mírový sad mezi sídlištěm Spáleniště, ulicí Osvobození a železniční tratí. V této lokalitě by v budoucnu mohl vzniknout i nový zimní stadion, jehož propojení s bazény by bylo energeticky výhodné.

„Náš zimní stadion ještě řadu let vydrží, ale každý odborník řekne, že je lepší mít tyto dvě sportoviště pospolu, protože se budou skvěle energeticky doplňovat,“ konstatoval starosta.

Vysvětlil, že čím víc bude zimní stadion chladit, tím víc odpadního tepla pro bazén vyrobí. „A to znamená úspory. Proto jsme hledali lokalitu, kde by byl prostor jak pro bazénové centrum, tak i pro případnou stavbu zimního stadionu v budoucnu,“ konstatoval starosta.

Lokalitu označila už dříve jako nejvhodnější pro stavbu bazénu vyhledávací studie, kterou pro Cheb zpracovala specializovaná externí firma. Odborníci hodnotili celkem šest lokalit.

„Byl mezi nimi prostor po bývalých kasárnách na Zlatém vrchu, pozemek u Lokomotivy, který v těchto dnech nabýváme od státu, i část parku u nemocnice. Do výběru se dostala také plocha po bývalém klášteře na Spáleništi nebo cvičiště za areálem společnosti Chetes. Z hlediska stanovených kritérií nejlépe vyšla právě zahrádkářská kolonie Mírový sad u železničního mostu do Hájů v ulici Osvobození,“ řekl starosta Jalovec.

Důvodů je podle něj hned několik. Především dostatečná rozloha a dobrá dopravní dostupnost. Ta je důležitá vzhledem k tomu, že do bazénu budou mířit školní a předškolní třídy na plavecký výcvik.