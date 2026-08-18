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Největší tuzemské bateriové úložiště je v provozu, primát si ale udrží jen chvíli

Jitka Dolanská
  14:08
Největší bateriové úložiště v republice funguje od konce července v lokalitě zaniklé hornické vsi Lipnice u Vintířova na Sokolovsku. Řada úhledně vyrovnaných kontejnerů s bateriemi má za úkol udržovat stabilitu české elektrizační soustavy, poskytovat podpůrné služby pro společnost ČEPS i pro obchodování na denním a vnitrodenním trhu s elektrickou energií.
Ve Vintířově na Sokolovsku začalo fungovat největší bateriové úložiště v Česku. (18. srpna 2026)
Ve Vintířově na Sokolovsku začalo fungovat největší bateriové úložiště v Česku. (18. srpna 2026)
Ve Vintířově na Sokolovsku začalo fungovat největší bateriové úložiště v Česku. (18. srpna 2026)
Ve Vintířově na Sokolovsku začalo fungovat největší bateriové úložiště v Česku. (18. srpna 2026)
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BESS (Batery Energy Storage System) Lipnice má instalovaný výkon 57 megawattů a instalovanou kapacitu 120 megawatthodin. Projekt za 400 milionů korun je výsledkem pokračující spolupráce skupiny SUAS GROUP a slovenské skupiny EIF. Jde již o druhé bateriové úložiště skupiny, první vzniklo v roce 2023 u Královského Poříčí. Jeho kapacita je 7,45 megawatthodin.

„Zařízení funguje tak, že v době, kdy je energie přebytek a mohly by nastat potíže s přepětím, dokáže energii ukládat do baterií. A naopak, když se dostáváme do velkého konzumu a energie je nedostatek, umí baterie energii do sítě poskytnout. Například když vypadne celý jeden blok elektrárny, jsou využívána právě tato úložiště,“ vysvětlil člen představenstva BEES Lipnice Miroslav Rohla.

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Jako příklad uvedl, že výkon nového úložiště v Lipnici je velký jako zhruba třetina výkonu elektrárny Sokolovské uhelné v Tisové. „Město o velikosti Sokolova bychom dokázali zásobit energií po dobu přibližně deseti hodin,“ upřesnil Rohla.

Celý areál chrání sada bezpečnostních kamer, na vysoké úrovni je i požární bezpečnost či kybernetická ochrana. „Je to zařízené tak, že nás nikdo zvenku nemůže řídit. Máme nad sebou svůj vlastní terminál, který dostane příkazy, a teprve ty se posílají k bateriím,“ dodal Rohla.

Pro ekonomiku projektu bude klíčové efektivní propojení různých způsobů využití úložiště. Podle Jiřího Strnada, člena představenstva BESS Lipnice a ředitele EIF pro ČR, se vzhledem k současným nízkým cenám na trhu služeb výkonové rovnováhy provoz BESS Lipnice nebude opírat jen o poskytování technické flexibility, ale stěžejním bude spíše obchodování na denním a vnitrodenním trhu.

„Stavět ekonomiku jen na poskytování technické flexibility nedává smysl. Pro úložiště máme vyvinuté vlastní algoritmické řízení, které průběžně vyhodnocuje situaci na jednotlivých trzích a dokáže tak jeho ekonomiku výrazně vylepšit. Věříme, že se BESS Lipnice díky kombinaci jednotlivých trhů a chytrému algoritmickému řízení zaplatí v horizontu pěti až osmi let,“ uvedl Jiří Strnad.

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Stavba bateriového úložiště v Lipnici byla po technické i logistické stránce mimořádně náročná. „Bylo třeba na místo dopravit, smontovat a zprovoznit technologii o celkové hmotnosti přes 1500 tun. Bylo to 144 bateriových kabinetů, 18 sestav výkonových měničů a devět trafoskidů. Následovalo propojení silové a komunikační kabeláže, konfigurace řídicího systému a postupné oživování celého zařízení,“ řekl Aleš Zázvorka, majitel a generální ředitel IBG Česko.

Úložiště je vybaveno nepřetržitým monitoringem provozních parametrů, automatickým odstavením při nestandardním stavu i komplexním systémem požární ochrany. Bateriové články jsou chlazeny kapalinou, každý kontejner má samostatnou klimatizaci, kouřové i teplotní čidlo.

Co se týče velikosti, bude BESS Lipnice držet primát zřejmě jen několik měsíců. Na severu Čech totiž staví ČEZ úložiště, které bude přibližně dvojnásobné. SUAS GROUP ale chce ve stavbě BESS pokračovat. Jak uvedl Pavel Tomek, předseda představenstev Sokolovské uhelné a SUAS GROUP, stejně velké úložiště, jako je nyní v Lipnici, by mělo v průběhu příštího roku vyrůst i v Tisové.

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