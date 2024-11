Místo zboží ukrývá lodní kontejner energii, firmu tak i chrání před požárem

Unikátní řešení, jak bezpečně skladovat energii z fotovoltaických panelů, našli v toužimské firmě OK STS. Bateriové úložiště umístili do lodního kontejneru. Vyhnuli se tak stavbě nové budovy, případně jeho začleňování do těch stávajících. Tento způsob je výhodný například v tom, že klade menší nároky na požární bezpečnost než úložiště zakomponované ve firemních objektech.