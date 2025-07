13:18

Výkonný ředitel karlovarského festivalu Kryštof Mucha a jeho umělecký šéf Karel Och se podělí o udílení ceny prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Ta na letošním seznamu ocenění zůstává i přes to, že festival už prezidenta nemá, respektive je jím in memoriam Jiří Bartoška. O tom, zda jeho cena zůstane i do budoucna, budou organizátoři rozhodovat později.