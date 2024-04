Tisíce svazků míří do muzea, pamatují i první poznatky o lázeňské léčbě

„Naše příspěvkové organizace muzeum a knihovna dostaly za úkol tento knižní fond přemístit do muzea, které má depozitář vhodný na skladování vzácných tisků,“ vysvětlil mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík důvod změny. Podle jeho slov by mělo být stěhování, které se musí uskutečnit šetrným a opatrným způsobem, hotové do konce roku.

„V té souvislosti plánujeme vybudovat v rámci modernizace městského muzea také studovnu, kde by si lidé, kteří budou například pracovat na nějaké práci nebo výzkumu, mohli svazky vypůjčit a seznámit se s nimi,“ doplnil starosta s tím, že město rovněž chystá digitalizaci jedinečného fondu, který zachycuje mimo jiné i samotné začátky lázeňské léčby ve městě.

V současné době spravuje balneologický fond Městská knihovna Mariánské Lázně. Ta po přestěhování knih získá volný prostor, který chce využít pro své potřeby.

„Jednu místnost bychom rádi přeměnili na depozitář cizojazyčné literatury z oddělení pro dospělé, druhá místnost by mohla sloužit například pro pořádání nejrůznějších výstav a ve třetí, která je mimochodem velmi hezká, by mohla vzniknout třeba letní čítárna. To jsou ale jen první nápady, ještě máme do konce roku čas na to, abychom vše důkladně promysleli,“ uvedla ředitelka knihovny Taťána Baťková.

Upřesnila, že o balneologický fond byl největší zájem v devadesátých letech minulého století, kdy se po zrušení výzkumného ústavu tisky do knihovny přestěhovaly. V současné době je jeho hodnota spíše historická.

„Fond obsahuje monografie, výzkumné zprávy či svázaná periodika. K největším zajímavostem patří popisy účinků lázeňské léčby od prvních lékařů, kteří v Mariánských Lázních působili. Celá tato kolekce je důležitou a zároveň velmi specifickou součástí historie našeho města,“ dodala Baťková.