Ve Varech funguje nový babybox, sestry to k němu mají jen pár kroků

Malá dětská panenka, která dostala jméno Terezka, si ve čtvrtek vyzkoušela další babybox. Ruce manažerky výrobce babyboxů Jitky Juřicové ji opět položily do schránky, která dává naději na nový život dětem.

Panenka pózuje při otevírání babyboxů pravidelně. Tentokrát se slavnostně otevírala nová schránka v Karlových Varech, je plně klimatizovaná a vybavená elektronikou.

Jeden babybox už tu ale byl, do provozu se dostal 9. února 2012 a spásu v něm našly dvě děti. Jenže se stal terčem útoku vandalů, kteří ho vyřadili z provozu. Ten nový je nyní proto umístěný u vchodu do pavilonu B karlovarské nemocnice. I on už byl poničený, někdo mu zalepil dvířka.

„Jako kraj máme spoustu unikátních věcí, třeba léčivé prameny. Bohužel v jednom máme také primát. Náš babybox se stal terčem útoku vandalů. Toto prvenství mě hrozně mrzí,“ poznamenal Jan Bureš, krajský radní pro zdravotnictví.

„V každém případě bych našemu babyboxu, ale i těm ostatním, popřál, aby nemusel být nikdy využit,“ dodal Bureš.

Podle něj každé miminko, které se do babyboxu dostane, má jistotu, že o něj bude perfektně postaráno. „Za zdí je špičkově vybavené oddělení neonatologie a hlavně vynikající tým lékařů a sester, který se umí postarat o malé pacienty,“ zdůraznil Bureš.

„Pan Ludvík Hess by měl mít za jménem napsáno, že se zasloužil o stát,“ poznamenal Josef Mašek, ředitel zdravotního úseku Karlovarské krajské nemocnice.

Jak říká, s otcem českých babyboxů se zná řadu let. V roce 2007 spolu otevírali babybox v Kadani. „Tehdy se tam v okolí našlo několik mrtvých dětí odložených v popelnicích nebo na smetištích. To, kam to do dneška dotáhl, si zaslouží uznání,“ ocenil Hessovo úsilí.

Babyboxy už zachránily skoro dvě stovky dětí

V babyboxech v České republice, kterých je už 76, našlo záchranu na 193 dětí, poslední z nich byla holčička odložená 6. července v Nymburce. A další babyboxy jsou v plánu. „Bude jich ještě asi pětadvacet, starší pak vyměňujeme za nové,“ poznamenal Luděk Hess, kterému nikdo neřekne jinak než Babydědek Lu.

První babybox v Karlovarském kraji vznikl 1. června 2008 v sokolovské nemocnici. Celkem jsou v kraji čtyři a to v Sokolově, Chebu, Karlových Varech a Mariánských Lázních. Pochlubit se mohou záchranou pěti dětí. Poprvé to bylo v březnu 2009, kdy zdravotníci našli v babyboxu čtyřměsíčního chlapečka.

Naposledy to byla letos v březnu holčička, kterou matka chtěla umístit do babyboxu, než se ale s dítětem rozloučila, dvířka se zase zavřela. „Žena nejspíše váhala, jestli má novorozence do babyboxu odložit. Ten se po chvíli automaticky zavřel,“ uvedl mluvčí karlovarské nemocnice Vladislav Podracký.

Žena pak dítě údajně předala kolemjdoucí paní, která je odnesla přímo na dětské oddělení.

Mimo babyboxů mají ženy ještě možnost využít takzvaného utajeného porodu. Při něm zdravotníci zachovají anonymitu matky. V posledních dvou letech ale žádná maminka o tuto možnost nepožádala.