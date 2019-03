Babybox někdo otevřel a zavřel, holčičku pak dvě ženy předaly sestrám

Dnes ráno před šestou hodinou ranní se rozezněl alarm na dětském oddělení karlovarské nemocnice. Signalizoval, že někdo otevřel dveře babyboxu. Ty se sice za chvilku zase zavřely, ale někdo se je znovu pokusil otevřít. Bezpečnostní systém to ale dovolí až po resetu ze strany personálu nemocnice. . Nakonec dvě ženy donesly novorozené děvčátko přímo na dětské oddělení.

„Žena nejspíše váhala, jestli má novorozence do babyboxu odložit. Ten se automaticky ale zavřel,“ uvedl mluvčí karlovarské nemocnice Vladislav Podracký. Dítě pak měla údajně předat kolemjdoucí ženě, která je odnesla přímo na dětské oddělení.

Zdravotníci děvčátku dali jméno Lada

„Jedná se o drobnou holčičku, která vážila 2 250 gramů. Byla mírně podchlazená a pro jistotu byla umístěna na novorozeneckou jednotku intenzivní péče, vypadá ale, že je v pořádku,“ dodal mluvčí a pokračoval: „Ve zdravotní dokumentaci má jméno Lada, a to podle ženy, která ho do nemocnice přinesla.“

O holčičce už informoval také Babydědek Lu, tedy Ludvík Hess, díky jehož úsilí babyboxy v republice vznikly. Také podle něj matka váhala, jestli má dítě do babyboxu umístit. Nakonec ale dítě skončilo v péči zdravotníků.

Podle něj existují dvě varianty, jak se tam dostalo: „Ta první, maminka s ženským doprovodem, tedy ve dvou, donesly statečně děťátko na dětské oddělení a předaly je zdravotním sestrám. Nebo je předala dvěma ženám procházejícím kolem babyboxu a ty děťátko donesly do nemocnice samy,“ sdělil Ludvík Hess. Tato verze mu ale připadá nevěrohodná. Obě ženy ale personálu tvrdily, že je o tu službu požádala matka dítěte.

Ojedinělý případ

Trestného činu opuštění dítěte se tak matka podle něj v žádném případě nedopustila. O dítě je řádně postaráno. Nic tak nebrání případné adopci. Přesto se ale jedná o ojedinělý případ.

„Něco podobného se stalo jednou v Ostravě, tam maminka u babyboxu zjistila, že je mimo provoz, a dítě sama odnesla na dětské oddělení,“ zavzpomínal Ludvík Hess.

Podle jeho evidence se jedná už o 187. dětátko z babyboxu. V jeho statistice nese jméno Vendulka. „S tím jménem je to taková delší historie. Není to tak dlouho, co jsem měl přednášku na jedné střední zdravotnické škole. Studentky měly o téma zájem, a hodně jsme o tom diskutovali. Jedna z nich projevila přání, aby některé miminko dostalo jméno po ní. A bylo to Vendulka,“ vysvětlil Hess.

V Karlovarském kraji jsou babyboxy čtyři: Karlovy Vary, Cheb, Sokolov a Mariánské Lázně. Matky do nich uložily už pětici dětí (2xCheb, 2xKarlovy Vary a 1xSokolov). V celé republice je těchto schránek na děti 76. Jsou vyhřívané a alarm upozorní personál zdravotnického zařízení na to, že někdo box otevřel. „Ten se pak znovu zavře, aby nikdo nemohl dítě vytáhnout. Až zdravotníci,“ potvrdil Hess technické opatření.